Рецепт апетитної запіканки з кабачків
Запіканка з кабачків готується легко та має вишуканий легкий смак. Її можна подавати як гарнір або як повноцінну вечерю з легким салатом.
Розігрійте духовку до 200 градусів.
Додайте оливкову олію у велику сковороду, викладіть на неї нарізані кружальцями кабачки, подрібнену зелень, сіль та перець.
Інгредієнти
- Кабачки - 800 г
- Оливкова олія - 2 ст. ложки
- Кілька гілочок чебрецю
- Кілька листків базиліку
- Вершки - 100ml
- Молоко 50 мл
- Борошно - 1 ч. ложка
- Твердий сир - 75 г
- Сіль та перець
Накрийте кабачки кришкою та тримайте на середньому вогні протягом 10 хвилин, час від часу перевертаючи кабачки на іншу сторону.
Тим часом збийте молоко, вершки та борошно в мисці. Залийте соусом кабачки та посипте тертим сиром.
Випікайте запіканку в духовці близько 25 хвилин та подавайте на стіл.
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