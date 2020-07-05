Рецепт апетитної запіканки з кабачків

Запіканка з кабачків готується легко та має вишуканий легкий смак. Її можна подавати як гарнір або як повноцінну вечерю з легким салатом.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Додайте оливкову олію у велику сковороду, викладіть на неї нарізані кружальцями кабачки, подрібнену зелень, сіль та перець.

Інгредієнти

Кабачки - 800 г

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Кілька гілочок чебрецю

Кілька листків базиліку

Вершки - 100ml

Молоко 50 мл

Борошно - 1 ч. ложка

Твердий сир - 75 г

Сіль та перець

Накрийте кабачки кришкою та тримайте на середньому вогні протягом 10 хвилин, час від часу перевертаючи кабачки на іншу сторону.

Тим часом збийте молоко, вершки та борошно в мисці. Залийте соусом кабачки та посипте тертим сиром.

Випікайте запіканку в духовці близько 25 хвилин та подавайте на стіл.

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