Дуже просте рагу з баклажанами і сиром

  • 12 липня 2020

Рагу з баклажанами - страва, яка готується швидко і легко, а також має насичений, пікантний смак. Рагу смакує і як гарнір, і як повноцінна страва.

Наріжте дрібно цибулю та часник, змастіть велику сковороду олією та злегка обсмажте до золотистого кольору.

Тоді викладіть у сковороду фарш та обсмажуйте, ретельно перемішуючи, близько 5 хвилин.

Інгредієнти:

  • Баклажани - 4 шт.
  • Фарш яловичини - 300 г
  • Пармезан або інший твердий сир - 100 г
  • Цибулина
  • Часник - 2-3 зубчики
  • Соєвий соус - 3-4 столові ложки
  • Розмарин - дрібка
  • Сіль та перець

Поріжте баклажани тонкими смужками або кубиками та викладіть в сковороду. Тушкуйте, доки баклажани не стануть м'якими.

Тоді додайте соєвий соус, розмарин, сіль та перець за смаком. Тушкуйте, помішуючи, ще 5-10 хвилин або до готовності.

Викладіть рагу на тарілку, присипте зверху тертим сиром та подавайте на стіл.

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