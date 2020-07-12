Дуже просте рагу з баклажанами і сиром

Рагу з баклажанами - страва, яка готується швидко і легко, а також має насичений, пікантний смак. Рагу смакує і як гарнір, і як повноцінна страва.

Наріжте дрібно цибулю та часник, змастіть велику сковороду олією та злегка обсмажте до золотистого кольору.

Тоді викладіть у сковороду фарш та обсмажуйте, ретельно перемішуючи, близько 5 хвилин.

Інгредієнти:

Баклажани - 4 шт.

Фарш яловичини - 300 г

Пармезан або інший твердий сир - 100 г

Цибулина

Часник - 2-3 зубчики

Соєвий соус - 3-4 столові ложки

Розмарин - дрібка

Сіль та перець

Поріжте баклажани тонкими смужками або кубиками та викладіть в сковороду. Тушкуйте, доки баклажани не стануть м'якими.

Тоді додайте соєвий соус, розмарин, сіль та перець за смаком. Тушкуйте, помішуючи, ще 5-10 хвилин або до готовності.

Викладіть рагу на тарілку, присипте зверху тертим сиром та подавайте на стіл.

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