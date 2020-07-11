Рецепт домашнього безалкогольного мохіто

Безалкогольнемохіто - це ідеальний замінник класичного лимонаду у спеку для всієї сім'ї.

Відберіть і вимите листя м'яти та покладіть його на дно великого глечика. Посипте м'яту цукром.

Розріжте лайми на скибочки та витисніть з них сік в глечик, покладіть туди ж частину скибочок.

Інгредієнти

Свіжа м'ята - 20 г

Тростинний коричневий цукор - 3 ст. ложки

Лайми - 4-5 штук

Лід - 2 жмені

Охолоджена газована вода - 1 л

Тоді візьміть велику дерев'яну чи гумову ложку та злегка потовчіть м'яту й лайми на дні глечика, щоб вони пустили більше соку, який добре перемішається з цукром.

Робіть це обережно, щоб не розбити глечик.

Вкиньте половину льоду в глечик та залийте суміш охолодженою водою. Решту льоду та скибочок лаймів можна додавати до вашого мохіто вже у келихах для краси.

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