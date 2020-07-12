"Фекалії в ліжку", "коханці", "телефоном в око". Джонні Депп дає свідчення у суді

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Високий суд у Лондоні розглядає позов голлівудського актора Джонні Деппа до компанії News Group Newspapers. Ця компанія є власником британського таблоїда Sun, який в публікації 2018 року стверджував що актор лупцював дружину.

У перші чотири дні судових слухань суд заслухав актора і його ексдружину Ембер Герд, яка виступає на процесі як свідок.

Ембер Герд також акторка, вона молодша за свого колишнього чоловіка на понад 20 років: йому 57, їй 34. Кінозірки одружилася в 2015 році і прожили в шлюбі лише 15 місяців. Ініціатором розлучення стала Герд.

Вона наполягає, що Депп часто перебував у наркотичному або алкогольному сп'янінні і тому не пам'ятає своїх дій. Газета Sun має намір довести, що стаття відповідає дійсності, а адвокати актора заявляють про дифамацію, що завдає шкоди репутації їхнього клієнта.

Що каже Джонні Депп

Джонні Депп називає звинувачення у фізичному насильстві наклепом. Водночас він розповів, чому життя з Ембер Герд в певний момент шлюбу дійсно стало нестерпним.

За його словами, Ембер буквально силою змушувала приділяти їй увагу, а якщо щось йшло не за її правилами, "відбувалося справжнє пекло".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шлюб Джонні Деппа та Ембер Херд тривав лише 15 місяців. Фото 2015 року

Як приклад актор розповів суду, що вони часто вечеряли перед телевізором, або просто лежали на дивані: "Але якщо раптом вона помічала, що я не тримаю її за руку або не обіймаю її, вона насильно клала мою руку собі на стегно, після чого я мав зосередити свою увагу тільки на ній".

"Було відчуття, що є якісь правила, її власна рутина, і якщо ти не грав за її правилами, виникала проблема", - продовжує Депп.

Він також заявив суду, що Герд зраджувала йому в їхньому подружньому ліжку, до того ж з елементами збочення. Зокрема, прибиральниця знайшла в ліжку фекалії і надіслала йому фотографії. Депп переконаний, що це не були фекалії жодної з його чотирьох собак, і наполягає, що це зробила Герд або один з її коханців. Херд відкидає ці звинувачення.

Що каже Ембер Херд

На четвертий день судових слухань Герд розповіла про епізод, який стався в день її 30-річчя в 2016 році.

Копирайт изображения AFP Image caption Ембер Герд звинувачує Джонні Деппа у фізичному насильстві

За її словами, Депп прийшов на свято з великим запізненням, оскільки в той день отримав неприємні новини про стан своїх фінансів.

Незабаром він залишив вечірку, сказавши, що йде в ліжко. За словами актора, він так вчинив, щоб уникнути конфронтації, оскільки Ембер почала відкрито злитися через його втому і нездатність підтримати спілкування.

Потім, за свідченнями Герд, актор повалив її на підлогу і схопив за волосся. Депп все це заперечує.

Також, за словами Герд, в рамках іншого епізоду, Депп повернувся додому під дією наркотиків і жбурнув в неї мобільним телефоном, потрапивши в око і завдавши значних пошкоджень.

Проте фахівець з питань домашнього насильства Мелісса Санчес заявила суду по відеозв'язку з Лос-Анджелеса, що оглядала Херд відразу після згаданого інциденту і не знайшла на обличчі актриси жодних слідів зовнішнього впливу.

Версія Sun

Приводом для судового позову стала стаття журналіста Дена Вуттона, опублікована в таблоїді в квітні 2018 року під назвою "Сказитись можна: як Джоан Роулінг може щиро радіти тому, що домашній насильник Депп зіграє в новому фільмі" Фантастичні звірі"?

Адвокати Деппа стверджують, що матеріал є цілеспрямованою атакою на актора, а інформація автора - неприкритим наклепом.

Адвокатка видання Саша Васс розповіла в суді, що сварка між подружжям відбулася після закінчення вечірки з нагоди дня народження Ембер. За її словами, актор у спальні не спав і нібито чекав можливості з'ясувати відносини з дружиною.

Того вечора, сказала адвокатка Sun, Джонні Депп був дуже засмучений новиною, пов'язаним з його фінансами, і в такий момент почути від дружини, що вона тобою розчарована, - найгірший варіант.

"Думаю, таке не хоче почути жоден чоловік на світі", - сказав на це Депп.

Копирайт изображения PA Media Image caption Ембер Герд стверджує, що Депп жбурнув в неї телефоном і потрапив в око. Офіційних підтверджень цієї інформації немає

Також Васс заявила, що актор кинув в дружину пляшку шампанського і, на щастя, промахнувся, але скло розлетілося всюди. "Коли вона спробувала залишити спальню, ви перегородили їй шлях і намагалися схопити за волосся", - сказала адвокатка, звертаючись до актора.

Джонні Депп заявив, що все це - брехня, яка не має нічого спільного з дійсністю. Повертаючись до епізоду з фекаліями в ліжку, він повідомив суду, що саме після цього моменту вирішив завершити відносини.

У п'ятницю суд також заслухав свідчення Ембер Герд про сексуальне насильство, якому вона нібито піддавалася з боку Деппа. Це слухання пройшло в закритому режимі, його зміст не розголошується.

Колишні партнерки Деппа будуть свідками

Очікується, що судові слухання триватимуть близько трьох тижнів. На захист зірки "Піратів Карибського моря" за допомогою відеозв'язку виступатимуть його колишня цивільна дружина, французька співачка та акторка Ванесса Параді і експодружка, голлівудська акторка Вайнона Райдер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французька співачка Ванесса Параді свідчитиме на захист колишнього чоловіка

З Ванессою Параді актор прожив 16 років (1998-2014), у пари є двоє дітей. Романтичні стосунки з Райдер тривали 4 роки (1989-1993).

Джонні Деппу зараз 57 років, його номінували на "Оскар" і "БАФТА", а у 2008 році актор отримав "Золотий глобус" за роль у фільмі "Свіні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт".

Ембер Герд знімалася у фільмах "Аквамен" і "Дівчина з Данії". Пара познайомилася під час фільмування "Ромового щоденника" у 2011 році.

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