Рецепт хрумких малосольних огірків

Для любителів малосольних огірків пропонуємо перевірений роками і випробуваний досвідом "рецепт від мами".

У малосольних огірках обов'язковим інгредієнтом є трави, точніше листки. На ринку можна придбати уже готовий "букет" для огірків.

Саме вони роблять огірки хрумкими і запашними.

Інгредієнти:

Огірки - 1 кг

Листки вишні 3-4 шт

Часник - 3 зубчики

Суцвіття кропу - 3 шт

Листки смородини - 3 шт

Листки хрону - 1 шт

Банка на 1,5 л

Від огірків відрізаємо хвостики, тоді вони краще просолюються.

На дно банки кладемо усі інгредієнти, потім огірки, заливаємо звичайну питну воду.

Всипаємо 50 гр солі.

Закриваємо кришкою.

Настоюється один день. Після цього огірки можна їсти.

Смачного!