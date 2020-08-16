Простий рецепт соковитих овочів, запечених з сиром

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Пропонуємо приготувати просту сезонну страву, а саме запекти овочі. Це найкращий гарнір до м'яса чи риби або повноцінна страва. Готується швидко, смакує завжди.

Можна експериментувати й додавати інші овочі, наприклад, порізаний качан цукрової кукурудзи.

Інгредієнти:

Солодкий перець - 1 шт

Баклажан - 1 шт

Кабачок - 1 шт

Печериці - 200 г

Цибуля червона солодка - 2 шт

Сир твердий - 100 г

Заправка:

Часник - 2 зубчики

Олія оливкова - 50 мл

Оцет - 30 мл

Мед - 1 ч.л

Гірчиця - 1 ч.л

Овочі помити. Перець порізати чималими смужками, баклажан і кабачок - брусками, невеликі печериці розрізати навпіл, більші - на четвертинки, цибулю порізати великими шматками.

Приготувати заправку. Для цього у невеликій піалі змішати усі рідкі інгредієнти, вичавити часник.

Овочі викласти у великий жаротривкий посуд, посолити до смаку й полити заправкою, перемішати.

Духовку розігріти до 220ᵒС. Вставити посуд з овочами до духовки й пекти приблизно 20 хвилин. Овочі мають зм'якнути.

Після цього дістати, посипати тертим сиром й пекти ще 20-25 хвилин, доки вони підрум'яняться.

До готової страви можна додати порізані помідори чері.

Подавати гарячими.