Простий рецепт соковитих овочів, запечених з сиром
Пропонуємо приготувати просту сезонну страву, а саме запекти овочі. Це найкращий гарнір до м'яса чи риби або повноцінна страва. Готується швидко, смакує завжди.
Можна експериментувати й додавати інші овочі, наприклад, порізаний качан цукрової кукурудзи.
Інгредієнти:
Солодкий перець - 1 шт
Баклажан - 1 шт
Кабачок - 1 шт
Печериці - 200 г
Цибуля червона солодка - 2 шт
Сир твердий - 100 г
Заправка:
Часник - 2 зубчики
Олія оливкова - 50 мл
Оцет - 30 мл
Мед - 1 ч.л
Гірчиця - 1 ч.л
Овочі помити. Перець порізати чималими смужками, баклажан і кабачок - брусками, невеликі печериці розрізати навпіл, більші - на четвертинки, цибулю порізати великими шматками.
Приготувати заправку. Для цього у невеликій піалі змішати усі рідкі інгредієнти, вичавити часник.
Овочі викласти у великий жаротривкий посуд, посолити до смаку й полити заправкою, перемішати.
Духовку розігріти до 220ᵒС. Вставити посуд з овочами до духовки й пекти приблизно 20 хвилин. Овочі мають зм'якнути.
Після цього дістати, посипати тертим сиром й пекти ще 20-25 хвилин, доки вони підрум'яняться.
До готової страви можна додати порізані помідори чері.
Подавати гарячими.