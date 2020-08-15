На Закарпатті хотіли перекидати контрабанду цигарок катапультою. Але план зірвався

Автор фото, https://vpzhr.gp.gov.ua/

Старшого офіцера Чопського прикордонного загону підозрюють у тому, що він дав хабар за допомогу контрабандистам переправляти цигарки за кордон.

Про це повідомила пресслужба військової прокуратури Західного регіону України.

Ім'я підозрюваного прикордонника не називають.

За даними слідства, він передав частину хабаря - 4 тис. доларів з обіцяних 5-ти - керівнику одного з підрозділів Чопського прикордонного загону.

Хабар був винагородою за "сприяння місцевим жителям в нестворенні перешкод у переміщенні тютюнових виробів", кажуть у військовій прокуратурі.

Перекидати контрабанду - понад 28 тисяч пачок сигарет - планували катапультою з модифікованого санітарного УАЗа.

Автор фото, На Закарпатті хотіли перекидати контрабанду цигаро Підпис до фото, Хабар вилучили правоохоронці

Правоохоронці обшукали помешкання прикордонника і його співучасників.

Вони вилучили зокрема технічні засоби для пакування тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, пристрої для керування літальним апаратом або використання катапульти, рації та прилади нічного бачення.

Зараз проводять обшуки в інших людей, пов'язаних з незаконним переміщенням тютюнових виробів, а також допитують свідків.

Прокурори клопочуть про запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення його від посади.