Рецепт ідеального варення зі слив

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Вересень - найкращий час, щоб подумати про запаси на зиму, особливо, якщо йдеться про солодке та ніжне сливове варення.

Ретельно вимийте сливи, розділіть їх на половинки та видаліть кісточки.

Підготуйте сироп. Для цього поставте воду на вогонь та розчиніть у ній цукор. Доведіть суміш до кипіння на середньому вогні та прокип'ятіть 2-3 хвилини.

Інгредієнти

Сливи - 1 кг

Цукор - 1 стакан

Вода - 0,5 стакана

Залийте гарячим сиропом сливи у глибокій мисці та залиште настоятись на 3-4 години, доки сливи не пустять сік.

Тоді поставте миску з варенням на вогонь. Доведіть суміш до кипіння та тримайте на вогні ще 10-15 хвилин.

Варення має стати настільки густим, щоб крапелька не розтікалася по тарілці.

Підготуйте та простерилізуйте дві пів літрових банки та кришки до них. Наповніть їх гарячим варенням по вінця та герметично закрийте.