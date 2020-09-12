Простий рецепт поживного томатного соку на зиму

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Правильно приготовлений томатний сік збереже смак та літнє тепло помідорів на весь рік. Селера додасть вишуканих ноток.

Розріжте помідори на четвертинки, поріжте також цибулю та селеру. Протушкуйте овочі на середньому вогні близько 40 хвилин.

Коли овочі стануть м'якими, злегка вистудіть їх та подрібніть у блендері чи через сито.

Інгредієнти:

Стиглі помідори - 40 шт. середнього розміру

Селера - 2 стебла

Цибуля - 3 шт.

Цукор - половина склянки

Сіль - 4 ст. ложки

Поверніть суміш у каструлю, доведіть до кипіння та потримайте на вогні 10-15 хвилин.

Тим часом стерилізуйте літрові банки та спеціальні кришки.

Тоді розлийте сік по банках по вінця та закатайте їх. Коли вони вистигнуть, сховайте в прохолодне темне місце.