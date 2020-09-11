Занадто глибоке декольте. Музей Орсе не пустив студентку, але вибачився

Автор фото, @jeavnne Підпис до фото, Це фото зробили за кілька годин до того, як Жанна з подругою пішли в музей. Саме ця сукня стала причиною конфлікту

Паризький музей Орсе, відомий своєю колекцією картин XIX століття, серед яких багато творів з оголеною натурою, вибачився перед студенткою. Її не пустили в музей через надто глибоке декольте.

Минулого вівторка студентка літературного факультету та її подруга вирішили сходити в музей. Проте на вході її зупинили співробітники музею.

Посилаючись на правила, вони заявили, що її сукня є надто відкритою для того, щоб відвідувати музей, і пустили всередину лише тоді, коли вона вдягла піджак.

При цьому співробітники музею не повідомили, яке саме правило для відвідувачів музею вона порушила.

Жанна розповіла про це у соцмережах, а до дописів додала фото, яке зробила за кілька годин до походу в музей.

Вона також написала, що того дня в Парижі було досить спекотно - 26 градусів за Цельсієм.

Похід в музей

"Я й гадки не мала, що моє декольте може стати приводом для якихось негараздів", - розповіла дівчина.

За словами Жанни, на її подрузі в той день була коротка майка, яка відкривала пупок. Але вся увага охоронців та співробітників музею зосередилися на її декольте ще до того, як вона змогла показати свій квиток до музею.

"Ні-ні, я не можу вас впустити. Це заборонено, це неприйнятно, - переповідає слова співробітників Жанна, не приховуючи обурення. - Ніхто і ніколи не може мені казати, що моє декольте - проблема".

Спочатку вона відмовлялася вдягати піджак, але згодом таки погодилася, аби все ж пройти до музею.

Вибачення

Коли допис Жанни став популярним у соцмережах, в музеї заявили, що шкодують про цей інцидент.

"Ми глибоко шкодуємо через те, що сталося і просимо вибачення у людини, із якою ми намагаємося зв'язатися", - повідомив музей у Twitter.

Згодом Жанна розповіла, що музейний співробітник таки додзвонився їй і вибачився особисто.

При цьому вона і досі вважає, що у своїх публічних вибаченнях музей так і не визнав, що вся скандальна ситуація містила в собі елементи сексизму та дискримінацію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В колекції музею багато відомих зображень оголеної натури, як "Олімпія" Едуарда Мане

Попри це Жанна планує відвідувати Орсе і далі, бо дуже любить мистецтво.

Залишається незрозумілим, яке саме музейне правило порушила Жанна.

Libération наводить кілька пунктів з правил відвідування музею, де йдеться про те, що відвідувачі мають бути вдягнені пристойно, і що одяг, який може порушити громадський порядок, є забороненим. Але, пише газета, музей визнав, що ці пункти не мають стосунку до сукні студентки.

А Le Parisien пише, що музей збирається провести виховну роботу із надто пильними співробітниками.

Музей Орсе щороку відвідують мільйони французів та туристів з усього світу.

В колекції музею такі відомі зображення оголеної натури, як "Походження світу" Гюстава Курбе, "Олімпія" Едуарда Мане і одна з "Оголених" Огюста Ренуара.