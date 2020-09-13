У сафарі-парку вперше народилось дитинча індійського носорога

Автор фото, West Midland Safari Park

Вперше за 47-річну історію сафарі-парку "Вест-Мідленд" у ньому народилось дитинча індійського носорога.

Його батьки - 11-річна Сето та 12-річний Реп - оселились у парку в молодому віці.

Сето та її малюк, який наразі ще не має імені, перебувають у приватній зоні парку і почуваються добре.

"Ми з нетерпінням чекаємо, як він ростиме, і, можливо, в майбутньому матиме своїх маленьких носороженят!" - сказала представниця парку Шеллі Тудор.

Малюк народився у вівторок, і відтоді доглядачі парку, розташованого у місті Беддлі, штат Вустершир, спостерігають за ним з безпечної відстані.

У парку мешкають шість південних білих носорогів та три азійських носороги - обидва види, за даними Міжнародного союзу охорони природи, перебувають під загрозою.

Автор фото, West Midland Safari Park

"Ми дуже щасливі, адже довго чекали цього моменту, - каже пані Тудор. - Ми придбали Сето та Репа молодими, і ми змогли спостерігати, як вони ростуть і дорослішають. Тож бачити, як у них народилось власне дитинча, особливо приємно".

У парку заявили, що ім'я носороженяти починатиметься з літери I - так само, як імена усіх інших тварин, що народилися там цього року.

Автор фото, West Midland Safari Park

Малюка почнуть показувати відвідувачам, коли він трохи підросте.

Автор фото, West Midland Safari Park