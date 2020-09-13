У сафарі-парку вперше народилось дитинча індійського носорога
Вперше за 47-річну історію сафарі-парку "Вест-Мідленд" у ньому народилось дитинча індійського носорога.
Його батьки - 11-річна Сето та 12-річний Реп - оселились у парку в молодому віці.
Сето та її малюк, який наразі ще не має імені, перебувають у приватній зоні парку і почуваються добре.
"Ми з нетерпінням чекаємо, як він ростиме, і, можливо, в майбутньому матиме своїх маленьких носороженят!" - сказала представниця парку Шеллі Тудор.
Малюк народився у вівторок, і відтоді доглядачі парку, розташованого у місті Беддлі, штат Вустершир, спостерігають за ним з безпечної відстані.
У парку мешкають шість південних білих носорогів та три азійських носороги - обидва види, за даними Міжнародного союзу охорони природи, перебувають під загрозою.
"Ми дуже щасливі, адже довго чекали цього моменту, - каже пані Тудор. - Ми придбали Сето та Репа молодими, і ми змогли спостерігати, як вони ростуть і дорослішають. Тож бачити, як у них народилось власне дитинча, особливо приємно".
У парку заявили, що ім'я носороженяти починатиметься з літери I - так само, як імена усіх інших тварин, що народилися там цього року.
Малюка почнуть показувати відвідувачам, коли він трохи підросте.