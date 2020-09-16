Чоловік у транспорті одягнув живу змію замість маски

Автор фото, PA Media

У Британії чоловік при посадці в автобус прикрив обличчя живою змією.

Пасажира, шию якого обгорнула змія, а також рептилія прикривала його рот, бачили в автобусі зі Свінтона до Манчестера.

Одна пасажирка розповіла, що подумала, що це така весела маска в пасажира, допоки не зауважила як ця "маска" ковзає по поручнях.

Управління транспорту у Манчестері повідомило, що змія не є належним захистом для обличчя у громадському транспорті.

Інша очевидиця розповіла, що інцидент їй видався "по-справжньому кумедним".

За її словами, тварина не потурбувала жодного з її пасажирів.

"Ніхто й бровою не повів", - додала вона.

У Британії потрібно обов'язково прикривати обличчя під час поїздки у громадському транспорті. Винятки стосуються дітей до 11 років або тих, кому це протипоказано за станом здоров'я.

Представник адміністрації транспорту Великого Манчестера сказав: "Урядові вказівки чітко вказують, що це не обов'язково повинна бути хірургічна маска. Пасажири можуть використати маску, зшиту власноруч, або одягти щось належне - шарф або бандану".

"Тут може бути достатньо інтерпретацій. Водночас ми не вважаємо, що це правило поширюється на використання зміїної шкіри - особливо, коли вона все ще прикріплена до змії", - додав представник транспорту.