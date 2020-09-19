Рецепт пікантних баклажанів на зиму

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Консервовані баклажани - чудова закуска в будь-яку пору року, але запасатися смаколиком краще у серпні-вересні.

Вимийте баклажани, розріжте їх невеликими, довгастими шматками. Викладіть їх в миску, засипте двома столовими ложками солі та дайте настоятись приблизно дві години.

Залийте баклажани холодною водою, доведіть до кипіння та варіть п'ять хвилин. А тоді злийте воду.

Інгредієнти:

Баклажани - 6 кг

Болгарський червоний перець - 6-8 шт.

Перець гострий - 3-4 шт.

Часник - 200 г

Оцет - 0,5 стакана

Олія - 0,5 стакана

Сіль - 4 ст. ложки

Цукор - 1 стакан

Підготуйте маринад. Для цього почистьте та наріжте солодкий та гіркий перець. Подрібніть у блендері перець разом з часником.

Додайте в суміш олію, сіль, цукор та оцет. Доведіть суміш до кипіння, а тоді залийте маринадом баклажани, знову скип'ятіть та варіть ще 5-10 хвилин.

Такої кількості баклажанів вистачить приблизно на шість літрових банок.

Простерилізуйте банки та кришки, викладіть туди суміш по вінця, а тоді герметично їх закатайте.