Що це за дерево, яке жалить мов скорпіон

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дерева, відомі в Австралії як джимпі-джимпі, переажно ростуть у північно-східному Квінсленді

Науковці з'ясували, що секрет тривалої болючості від "укусів" австралійських дерев полягає в тому, що вони мають токсини, схожі на ті, що є у скорпіонів та павуків.

"Жертви" цих дерев спочатку відчувають печіння, яке за кілька годин змінюється на сильний біль, що може тривати впродовж кількох днів чи навіть тижнів.

Це дерево - Dendrocnide excelsa, але австралійці називають його "джимпі-джимпі".

Воно має велике овальне листя, вкрите голками-ворсинками. "Джимпі-джимпі" росте переважно у тропічних лісах на північному сході Квінсленда.

Науковці з Університету Квінсленда з'ясували, що молекулярна структура отруйної речовини цього дерева дозволяє токсину повторно атакувати больові рецептори жертви.

За словами професора квінслендського Інституту молекулярної біології Ірини Веттер, ворсинки на поверхні листя кусючого дерева насправді є голками, через які дерево впорскує токсин у шкіру жертви.

Автори дослідження назвали щойно відкритий нейротоксин "джимпітидом".

До цього часу вчені не могли з'ясувати, які саме молекули викликають настільки сильний біль.

Вчені сподіваються, що їхнє відкриття дозволить краще лікувати тих, хто став жертвою кусючого дерева.