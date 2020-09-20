Відомий рецепт сливового пирога з газети The New York Times
Якщо ви захочете приготувати на десерт щось швидке і смачне, то цей сливовий пиріг саме те, що ви шукали. А бонусом - ще й історія про нього.
Кажуть, що газета The New York Times декілька років поспіль на численні прохання американських домогосподарок публікувала цей рецепт пирога зі слив. Зрештою терпець головного редактора увірвався, і газета надрукувала рецепт великим шрифтом востаннє - щоби видрукувати й повісити на холодильник.
Спробуйте і ви, чи справді цей рецепт такий надзвичайний.
Інгредієнти:
- Цукор - 150 г
- Масло вершкове - 120 г
- Борошно - 150 г
- Яйце куряче - 2 шт
- Розпушувач тіста - 1 ч. л.
- Сіль - щіпка
- Сливи - 12 шт
- Кориця - 1 ч. л.
Масло кімнатної температури збити з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі. По одному вибивати яйця, продовжувати збивати.
Всипати борошно і розпушувач, вимішати ложкою до однорідності.
Перелити у форму діаметром 24 см. Викласти половинки слив, зрізом до тіста. Вимішати 2 ст. л. цукру і 1 ч. л. кориці. Посипати зверху по сливах.
Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці 40-45 хвилин до підрум'янення.
Подавати теплим з кулькою ванільного морозива.