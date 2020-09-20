Відомий рецепт сливового пирога з газети The New York Times

сливовий пиріг, рецепт

Автор фото, Unsplash

Якщо ви захочете приготувати на десерт щось швидке і смачне, то цей сливовий пиріг саме те, що ви шукали. А бонусом - ще й історія про нього.

Кажуть, що газета The New York Times декілька років поспіль на численні прохання американських домогосподарок публікувала цей рецепт пирога зі слив. Зрештою терпець головного редактора увірвався, і газета надрукувала рецепт великим шрифтом востаннє - щоби видрукувати й повісити на холодильник.

Спробуйте і ви, чи справді цей рецепт такий надзвичайний.

Інгредієнти:

  • Цукор - 150 г
  • Масло вершкове - 120 г
  • Борошно - 150 г
  • Яйце куряче - 2 шт
  • Розпушувач тіста - 1 ч. л.
  • Сіль - щіпка
  • Сливи - 12 шт
  • Кориця - 1 ч. л.

Масло кімнатної температури збити з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі. По одному вибивати яйця, продовжувати збивати.

Всипати борошно і розпушувач, вимішати ложкою до однорідності.

Перелити у форму діаметром 24 см. Викласти половинки слив, зрізом до тіста. Вимішати 2 ст. л. цукру і 1 ч. л. кориці. Посипати зверху по сливах.

Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці 40-45 хвилин до підрум'янення.

Подавати теплим з кулькою ванільного морозива.

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