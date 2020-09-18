Футболісти зазнали фіаско, бо боялися підхопити коронавірус під час гри

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Від Ріпдорфа на поле вийшла мінімальна кількість гравців, щоб уникнути штрафу

Німецька футбольна команда програла місцевим суперникам з рахунком 0-37 після того, як на поле вийшли лише сім гравців, які дотримувалися соціальної дистанції впродовж усієї гри.

Команда Ріпдорф вирішила вивести на поле мінімум гравців, оскільки їхні суперники з Хольденштедт ІІ напередодні гри контактували з кимось із позитивним тестом на Covid-19.

Всій команді також зробили тести, і вони виявилися негативними. Але у Ріпдорфі не задовольнилися цим з міркувань безпеки.

Якби Ріпдорф відмовився грати, команді довелося б сплатити штраф у 200 євро.

Вони попросили, аби матч - в 11 дивізіоні німецького футболу - було перенесено. Там заявили, що не почуваються у безпеці, оскільки від контакту гравців з Хольденштедту із хворим на коронавірус не минуло 14 днів.

Проте місцева футбольна асоціація відмовила.

Перший склад Хольденштедту не став грати, і клуб вивів на поле другий склад.

На початку матчу один з гравців Ріпдорфа вийшов на поле, зробив пас, передав м'яч суперникам, а потім гравці розійшлися у різні боки поля.

Співголова клубу Патрік Рістов заявив журналістам: "Гравці Хольденштедту не розуміли, що відбувається. Але ми не хотіли ризикувати".

"Вони не йшли на прямі зіткнення і дотримувалися правил соціального дистанціювання, залишаючи відстань у два метри між собою та гравцями Хольденштедту".

Натомість гравці Хольденштедту не стримували себе і забивали гол кожні дві чи три хвилини.

"Не було жодних причин не грати", - заявив тренер команди Флоріан Шірфатер.