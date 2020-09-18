Футболісти зазнали фіаско, бо боялися підхопити коронавірус під час гри
Німецька футбольна команда програла місцевим суперникам з рахунком 0-37 після того, як на поле вийшли лише сім гравців, які дотримувалися соціальної дистанції впродовж усієї гри.
Команда Ріпдорф вирішила вивести на поле мінімум гравців, оскільки їхні суперники з Хольденштедт ІІ напередодні гри контактували з кимось із позитивним тестом на Covid-19.
Всій команді також зробили тести, і вони виявилися негативними. Але у Ріпдорфі не задовольнилися цим з міркувань безпеки.
Якби Ріпдорф відмовився грати, команді довелося б сплатити штраф у 200 євро.
Вони попросили, аби матч - в 11 дивізіоні німецького футболу - було перенесено. Там заявили, що не почуваються у безпеці, оскільки від контакту гравців з Хольденштедту із хворим на коронавірус не минуло 14 днів.
Проте місцева футбольна асоціація відмовила.
Перший склад Хольденштедту не став грати, і клуб вивів на поле другий склад.
На початку матчу один з гравців Ріпдорфа вийшов на поле, зробив пас, передав м'яч суперникам, а потім гравці розійшлися у різні боки поля.
Співголова клубу Патрік Рістов заявив журналістам: "Гравці Хольденштедту не розуміли, що відбувається. Але ми не хотіли ризикувати".
"Вони не йшли на прямі зіткнення і дотримувалися правил соціального дистанціювання, залишаючи відстань у два метри між собою та гравцями Хольденштедту".
Натомість гравці Хольденштедту не стримували себе і забивали гол кожні дві чи три хвилини.
"Не було жодних причин не грати", - заявив тренер команди Флоріан Шірфатер.