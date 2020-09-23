Старий телевізор кілька років "глушив" інтернет у цілому селі

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Щоранку о 7:00 невеличке британське село втрачало доступ до інтернету. Інженери виявили, що в усьому винен старий телевізор.

Чоловік з села Аберхосан не підозрював, що старий телевізор видаватиме сигнал, який перешкоджатиме широкосмуговому інтернету у всьому селі.

Через півтора року інженери розпочали розслідування, оскільки заміна кабелю не вирішила проблему.

Спантеличений господар пообіцяв більше не користуватися телевізором. Зараз село має стабільний широкосмуговий сигнал.

Інженери Openreach були стривожені постійною проблемою, і лише коли вони використали пристрій контролю, тоді виявили несправність.Чоловік вмикав телевізор щоранку о 7:00 – і електричні перешкоди, які випромінював його старенький вживаний телевізор, впливали на широкосмуговий інтернет.

Власник телевізора, який не хоче, аби його ім’я називали, був "присоромлений", коли з'ясувалося, що причиною проблем є старий телевізор, повідомляє Openreach.

"Він одразу погодився вимкнути його і більше не використовувати", - сказав інженер Майкл Джонс.

Інженери ходили по селу з монітором, який називається аналізатор спектру, щоб знайти будь-який "електричний шум", виявити проблему.

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"О 7 ранку це відбулося, як за розкладом", - сказав пан Джонс. "Наш пристрій виявив у селі великий сплеск електричних перешкод.

"Виявилося, що о 7:00 щоранку мешканець села вмикає свій старий телевізор, який, своє чергою, вимикає широкосмуговий доступ до інтернету для всього села".

Інженери встановили, що старий телевізор видає один високий рівень імпульсного шуму (SHINE), який спричиняє електричні перешкоди в інших пристроях.

Пан Джонс сказав, що після того, як знайшли причину, проблем з інтернетом більше не було.

Інженери також пояснюють, що будь-що з електричними компонентами – від вуличного освітлення до мікрохвиль - потенційно може вплинути на інтернет.