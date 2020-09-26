Простий рецепт найсмачнішого лечо
Лечо - одна з найпопулярніших страв, яку в Україні заготовлюють на зиму. Цей рецепт одночасно простий і дуже смачний.
Овочі почистіть та вимийте. Поріжте перець, цибулю та помідори соломкою, моркву можна потерти, щоб вийшли довгасті волоконця.
Інгредієнти:
- Болгарський солодкий перець - 15 шт.
- Цибуля - 1 кг
- Морква - 1 кг
- Помідори - 2 кг
- Гострий томатний соус або кетчуп - 0,5 л
- Сіль - 1 ст. ложка
- Цукор - 2-3 ст. ложки
- Оливкова олія - 1 стакан
Викладіть овочі у велику каструлю, додайте туди сіль, цукор, соус та олію. Все перемішайте, доведіть до кипіння та варіть на помірному вогні ще 20-25 хвилин.
Тим часом простерилізуйте банки та кришки.
Готову суміш викладіть в банки та закатайте.
З вказаної кількості інгредієнтів вийде приблизно 4,5 літра лечо.