Простий рецепт найсмачнішого лечо

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Лечо - одна з найпопулярніших страв, яку в Україні заготовлюють на зиму. Цей рецепт одночасно простий і дуже смачний.

Овочі почистіть та вимийте. Поріжте перець, цибулю та помідори соломкою, моркву можна потерти, щоб вийшли довгасті волоконця.

Інгредієнти:

Болгарський солодкий перець - 15 шт.

Цибуля - 1 кг

Морква - 1 кг

Помідори - 2 кг

Гострий томатний соус або кетчуп - 0,5 л

Сіль - 1 ст. ложка

Цукор - 2-3 ст. ложки

Оливкова олія - 1 стакан

Викладіть овочі у велику каструлю, додайте туди сіль, цукор, соус та олію. Все перемішайте, доведіть до кипіння та варіть на помірному вогні ще 20-25 хвилин.

Тим часом простерилізуйте банки та кришки.

Готову суміш викладіть в банки та закатайте.

З вказаної кількості інгредієнтів вийде приблизно 4,5 літра лечо.