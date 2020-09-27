Вишуканий рецепт соусу з зелених помідорів на зиму

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Соус із зелених помідорів - чудове доповнення до страв з м'ясом, сиром та овочами. Його можна їсти свіжим чи запасти на зиму.

Розріжте вимиті помідори на четвертинки, начистіть цибулю, перець та часник. Дрібно поріжте їх.

Інгредієнти:

Зелені помідори - 600 г

Цукор - 175 г

Білий винний оцет - 150 мл

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Червоний гострий перець - 1 шт.

Білий виноград без кісточок - 125 г

Розігрійте цукор на сковороді, щоб він розплавився і карамелізувався.

Додайте білий винний оцет, нарізану цибулю, перець, часник, виноградинки та зелені помідори.

Доведіть суміш до кипіння. Тоді варіть на повільному вогні протягом години, час від часу помішуючи соус. Зрештою він має загуснути.

Розкладіть соус в невелику стерилізовану банку та герметично закрийте.