Гігантський щур-сапер отримав медаль за хоробрість. Він знайшов десятки мін

Автор фото, PDSA/PA Підпис до фото, Щур на ім'я Магава

Гігантський африканський сумчастий щур на ім'я Магава отримав престижну нагороду за розмінування полів у Камбоджі.

Він працював набагато швидше за людей з металошукачами і без ризику підірватися самому.

70-сантиметровий гризун за свою кар'єру допоміг знайти 39 наземних мін та 28 боєприпасів.

Золоту медаль Магаве присудила британська благодійна організація PDSA, що надає ветеринарну допомогу тваринам малозабезпечених людей.

З 1943 року PDSA вручає нагороди тваринам, які відзначилися хоробрістю у військових умовах, а з 2002-го - ще й тим, які виявили особливий героїзм у мирний час.

"За відданість обов'язку і порятунок життів під час виявлення і знешкодження смертоносних наземних мін в Камбоджі", - написано у сертифікаті, переданому щуру Магаве.

У Камбоджі, за оцінками фахівців, досі закопано близько шести мільйонів мін, що залишилися в землі після громадянської війни 1970-1980-х років.

Тільки за минулий рік від них загинули 77 людей. Близько 40 тисяч жителів країни мають ампутовані кінцівки - найбільше у світі.

Щур Магава став першим гризуном, якому дісталася медаль PDSA - аналог британського Георгіївського хреста для тварин.

Усі попередні лауреати були собаками.

Як готують щурів-саперів

Автор фото, Empics Підпис до фото, Фахівці Apopo вчать гігантських щурів винюхувати міни і туберкульоз

Магаве зараз сім років. Річний курс підготовки щур пройшов у Танзанії, де бельгійська благодійна організація Apopo з 1990-х років вчить тварин винюхувати міни та туберкульоз.

"Ця нагорода для нас - велика честь, - зазначив голова Apopo Крістоф Кокс в інтерв'ю агентству PA. - Але ще вона багато значить для жителів Камбоджі, а також для людей по всьому світу, які страждають від наземних мін".

Магава народився і виріс в Танзанії. Він важить 1,2 кг і в довжину 70 см. Хоча він набагато більший за звичайного пацюка, його розмір і вага все одно занадто малі, щоб спричинити вибух наземної міни.

Учасників своєї програми організація Apopo називає HeroRATs ("щури-герої"). Їх вчать винюхувати не метал, а хімічні сполуки всередині вибухівки.

Це означає, що пацюки не відволікаються на те, аби нюхати металобрухт, і таким чином процес пошуку мін йде набагато швидше.

Коли щур знаходить вибухівку, він починає шкребти лапою землю, щоб сповістити людей, які працюють з ним в команді.

Автор фото, Empics Підпис до фото, Гігантський щур проходить навчання в Танзанії

Територію розміром з тенісний корт Магава може дослідити за 30 хвилин, тоді як у сапера з металошукачем на це може піти до чотирьох днів. При цьому, на відміну від людей, ризик підірватися для щурів мінімальний.

Магава допомагає фахівцям Камбоджійського центру з розмінування. Він працює по півгодини на день вранці і вже дуже близький до пенсії.

"Робота Магави безпосередньо рятує і змінює життя чоловіків, жінок і дітей, які живуть в оточенні мін, - сказала голова організації PDSA Джен МакЛохлін. - Кожна його знахідка скорочує ризик каліцтва та смерті для місцевих жителів".

За даними британської організації HALO Trust, яка займається знешкодженням боєприпасів в країнах, що постраждали від військових конфліктів, в Камбоджі з 1979 року зареєстровано 64 тисячі смертей і 25 тисяч випадків інвалідності після вибухів протипіхотних мін, закладених під час громадянської війни 1970-1980-х.

Автор фото, Google Підпис до фото, Магава і його колега по роботі в Камбоджі

У 1999 році набула чинності Оттавська конвенція, що забороняє використання, виробництво, зберігання і перевезення протипіхотних мін. Її вже підписали 164 країни. Росія і США договір не підписували.

У 2014 році президент США Барак Обама запровадив заборону на використання протипіхотних мін американською армією.

У січні 2020 року президент Дональд Трамп зняв цю заборону.