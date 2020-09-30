Найбільш татуйованому вчителю заборонили навчати малих дітей

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вчитель Сільван Елен каже, що діти, яких він навчає, вчаться сприймати людей, які відрізняються від них

Найбільш татуйований чоловік Франції заявив, що йому заборонили навчати наймолодших дітей у початковій школі після того, як батьки поскаржилися на його зовнішній вигляд.

Вчитель Сільван Елен має татуювання на тілі, обличчі та язиці, а його очні яблука пофарбовані у чорний колір завдяки хірургічному втручанню.

35-річний пан Елен й надалі матиме змогу навчати дітей початкової школи віком від шести років.

Він сказав, що дитину, батько якої поскаржився, він не навчав, натомість його власним вихованцям зовнішність вчителя подобалася, бо вони його знали.

"Лише коли люди бачать мене здалеку, вони можуть припустити найгірше", - сказав пан Елен агентству Reuters.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Одна дитина поскаржилася батькам, що їй наснилися кошмари після того, як вона побачила вчителя

Пан Елен, якого також називають "чудернацьким худі" - молодиком у куртці з капюшоном - розповів, що минулого року викладав у школі в місті Палезо, неподалік від Парижу. Тоді трирічна дитина сказала своїм батькам, що після зустрічі з незвичайним вчителем їй снилися жахіття.

Батьки дитини поскаржились чиновникам з освітньої сфери.

Майже через два місяці чиновники повідомили вчителю, що він більше не зможе навчати вікову групу до шести років - рішення, яке пан Елен назвав "досить сумним".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пана Елена називають "чудернацьким худі"

Пан Елен вважає, що його татуювання можуть допомогти навчити учнів приймати людей, які на них не схожі.

Він сказав BFM TV: "Діти, які бачать мене, навчаються терпимості. Коли вони будуть дорослі, у них може бути менше шансів стати расистами або гомофобами, і вони не будуть дивитись на людей з обмеженими можливостями, як на щось із цирку".

За підрахунками пана Елена, він провів під голкою татуювальника приблизно 460 годин.

Частину цього часу він витратив на процедуру на очах, яку пану Елену довелося робити у Швейцарії, оскільки робити її у Франції незаконно.