Простий рецепт оселедцю по-скандинавськи

Оселедець з гірчицею, кропом та картоплею - улюблена страва скандинавів. Її легко готувати, тож це чудовий рецепт для сімейної вечері.

Підготуйте маринад для оселедця. Для цього скип'ятіть на повільному вогні суміш води, соку лимонів, перцю в горошку, лаврового листя, білого винного оцту та солі.

Після закипання зробіть слабкий вогонь, додайте рибу та готуйте її приблизно 12 хвилин до готовності.

Інгредієнти

Для оселедця:

Філе оселедця - 4 рибини по 100 г

Вода - 100 мл

Сік двох лимонів

Перець у горошку - 1 ч. ложка

Лавровий лист - 2 шт.

Білий винний оцет - 1 ст. ложка

Сіль - 1 ч. ложка

Для картопляного гарніру:

Картопля - 250 г

Майонез - 100 мл

Свіжий кріп - 1 ст. ложка

Цільнозернова гірчиця - 1 ст. ложка

Сік половини лимона

Сіль і свіжомелений чорний перець

Для гарніру відваріть картоплю, розріжте навпіл та викладіть у велику миску.

Окремо змішайте майонез, нарізаний кріп, гірчицю, лимонний сік, сіль та перець. Додайте соус до картоплі, щоб він повністю її покрив.

Злийте маринад з риби та потім покладіть її поверх картоплі. Прикрасьте страву кропом та подавайте на стіл.