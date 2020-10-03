Простий рецепт оселедцю по-скандинавськи
Оселедець з гірчицею, кропом та картоплею - улюблена страва скандинавів. Її легко готувати, тож це чудовий рецепт для сімейної вечері.
Підготуйте маринад для оселедця. Для цього скип'ятіть на повільному вогні суміш води, соку лимонів, перцю в горошку, лаврового листя, білого винного оцту та солі.
Після закипання зробіть слабкий вогонь, додайте рибу та готуйте її приблизно 12 хвилин до готовності.
Інгредієнти
Для оселедця:
- Філе оселедця - 4 рибини по 100 г
- Вода - 100 мл
- Сік двох лимонів
- Перець у горошку - 1 ч. ложка
- Лавровий лист - 2 шт.
- Білий винний оцет - 1 ст. ложка
- Сіль - 1 ч. ложка
Для картопляного гарніру:
- Картопля - 250 г
- Майонез - 100 мл
- Свіжий кріп - 1 ст. ложка
- Цільнозернова гірчиця - 1 ст. ложка
- Сік половини лимона
- Сіль і свіжомелений чорний перець
Для гарніру відваріть картоплю, розріжте навпіл та викладіть у велику миску.
Окремо змішайте майонез, нарізаний кріп, гірчицю, лимонний сік, сіль та перець. Додайте соус до картоплі, щоб він повністю її покрив.
Злийте маринад з риби та потім покладіть її поверх картоплі. Прикрасьте страву кропом та подавайте на стіл.