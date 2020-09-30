Інститут кольору Pantone представив відтінок червоного. Він присвячений місячним

відтінок місячні

Автор фото, Instagram

Інститут кольору Pantone представив спеціальний відтінок червоного, який називається Period, тобто місячні або менструація. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Відтінок створили для того, щоби подолати стигму навколо менструації та сприяти позитивному сприйняттю місячних, йдеться у повідомленні на сторінці інституту.

Новий відтінок "місячні" створений на підтримку глобальної кампанії шведського бренду охорони здоров'я Intimina.

Мета кампанії - зробити менструацію помітнішою і нормальнішою для суспільного сприйняття, адже це природна функція жіночого організму.

"Активний і сміливий відтінок червоного Period підбадьорює людей, у яких є менструація, щоб вони могли пишатися собою", - йдеться у повідомленні Pantone у соцмережах.

"Ототожнювати менструацію з впевненістю в собі, пам'ятати про бентежну і потужну життєву силу, з якою вони народилися, закликати усіх, незалежно від статі, почуватися комфортно, невимушено і відкрито говорити про цю невинну і природну функцію тіла", - пояснює Інститут кольору.

Американська компанія Pantone щороку впродовж уже 20 років обирає основний колір року.

Дослідницький підрозділ компанії - Інститут кольору - робить свої прогнози на основі аналізу багатьох соціальних тенденцій. Вони впливають на багато індустрій, зокрема моду і дизайн.

Також помітна присутність червоного в різних відтінках, причому Bottega Veneta навіть вбрала свою модель у вечірню сукню з мокрого шовку і гумові чоботи - але теж червоні! Тому беріть на замітку всі ті, хто збирається зустрічати Новий рік на заміській фазенді.

Кольором 2020 року компанія Pantone назвала класичний синій.

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