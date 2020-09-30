Інститут кольору Pantone представив відтінок червоного. Він присвячений місячним

Автор фото, Instagram

Інститут кольору Pantone представив спеціальний відтінок червоного, який називається Period, тобто місячні або менструація. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Відтінок створили для того, щоби подолати стигму навколо менструації та сприяти позитивному сприйняттю місячних, йдеться у повідомленні на сторінці інституту.

Новий відтінок "місячні" створений на підтримку глобальної кампанії шведського бренду охорони здоров'я Intimina.

Мета кампанії - зробити менструацію помітнішою і нормальнішою для суспільного сприйняття, адже це природна функція жіночого організму.

"Активний і сміливий відтінок червоного Period підбадьорює людей, у яких є менструація, щоб вони могли пишатися собою", - йдеться у повідомленні Pantone у соцмережах.

"Ототожнювати менструацію з впевненістю в собі, пам'ятати про бентежну і потужну життєву силу, з якою вони народилися, закликати усіх, незалежно від статі, почуватися комфортно, невимушено і відкрито говорити про цю невинну і природну функцію тіла", - пояснює Інститут кольору.

Американська компанія Pantone щороку впродовж уже 20 років обирає основний колір року.

Дослідницький підрозділ компанії - Інститут кольору - робить свої прогнози на основі аналізу багатьох соціальних тенденцій. Вони впливають на багато індустрій, зокрема моду і дизайн.

Також помітна присутність червоного в різних відтінках, причому Bottega Veneta навіть вбрала свою модель у вечірню сукню з мокрого шовку і гумові чоботи - але теж червоні! Тому беріть на замітку всі ті, хто збирається зустрічати Новий рік на заміській фазенді.

Кольором 2020 року компанія Pantone назвала класичний синій.