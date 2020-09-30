Папуги вчили один одного матюкатися і ображати дівчат

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Адміністрація зоопарку в англійському Лінкольнширі змушена була тимчасово розлучити п'ятьох папуг жако, які навчилися лаятися і хором ображали відвідувачів.

Сірі папуги Біллі, Ерік, Тайсон, Джейд та Елсі потрапили до колонії з 200 папуг лише у серпні, але вже незабаром навчилися нецензурно лаятися.

Окрім того, вони стали підбивати і заохочувати лаятися один одного.

"Нам не звикати до лихослівних папуг, але щоб одразу п'ятеро - таке у нас вперше", - зізнався виконавчий директор зоопарку Стів Ніколс.

За його словами, папуги навчилися лаятися ще під час карантину, де вони й перезнайомилися.

"Спочатку їхня лайка викликала у нас сміх, але потім вони самі почали сміятися. І почалося: один лається, інші регочуть, це заводить його ще більше, потім естафету перехоплює наступний. І потік лайки та сміху ллється просто як в якомусь робочому клубі", - цитує Ніколса місцеве видання Lincolnshire Live.

Зрозуміло, птахи не полишили шкідливої звички і після карантину. І коли їх випустили у вольєри і представили публіці, то вже через 20 хвилин доглядачі повідомили Ніколсу, що папуги когось облаяли.

Причому найдобірніша лайка діставалася молодим дівчатам.

"Нашим відвідувачам все це здається дуже кумедним, і у нас не було жодної скарги. Коли папуга посилає вас подалі, це справді звучить дуже смішно, - зізнається директор, - Але у вихідні до нас приїжджають дитячі екскурсії, і з цим треба було щось робити ".

У результаті прийняли рішення папуг-лихословників розлучити і підсадити до ввічливіших побратимів-жако, які навчили б їх нормальної мови сірих папуг.

Після цього перевихованих папуг переселили в різні кінці зоопарку, щоб вони не провокували один одного на дурниці.

Поки що такий крок дав свої результати: у зоопарку не лунає брудна лайка.

Але папуги - птахи тямущі. У тому ж зоопарку папуга на прізвисько Чіко недавно вивчив кілька пісень, зокрема, хіт Бейонсе If I Were A Boy ("Якби я була хлопцем").

Так що керівництво зоопарку готується до нових витівок.