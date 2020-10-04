Яблучний пиріг з хрусткою скоринкою

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Середина осені - саме той час, коли хочеться пити солодкий чай зі смачним пирогом з яблуками. Цей сезонний рецепт назавжди увійде до вашого записника, адже готувати його швидко і просто.

Основний складник пирога - яблука. А від інших схожих рецептів його відрізняє хрустка скоринка.

Інгредієнти:

Борошно - 200 г

Розпушувач до тіста - 5 г

Молоко - 125 г

Масло - 60 г

Цукор - 150 г

Яйця - 3 шт

Яблука - 5 шт

Сіль - дрібка

Цукор розділити на три частини. Збити білки з 50 г цукру, збити жовтки з 50 г цукру. Ще 50 г цукру залишити для хрусткої скоринки.

Змішати сухі інгредієнти: борошно, змішати з розпушувачем і дрібкою солі. В суху суміш ввести збиті з цукром жовтки. Перемішати. Ввести збиті білки. Перемішати. Влити молоко. Перемішати. Додати половину розтопленого масла. Вимішати.

Форму для випічки змастити маслом і присипати борошном.

Три яблука почистити від шкірки (можна цього не робити), порізати на дрібні кубики. Викласти на дно форми, залити тістом.

Зверху на тісто викласти порізані на тонкі скибки два яблука, що залишилися.

Вилити розтоплене масло і присипати цукром, що залишився.

Випікати в розігрітій до 200 С духовці 30-40 хв до рум'яної скоринки.

Готовність перевіряти дерев'яною зубочисткою: якщо вона виходить з тіста суха - пиріг готовий.