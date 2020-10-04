Іконки для iPhone: як заробити на них $100 тисяч за тиждень

Автор фото, Traf

Дизайнер заробив понад 100 тисяч доларів менш як за тиждень після того, як продемонстрував у Twitter свою колекцію значків додатків для iPhone.

Автор, відомий в інтернеті як Траф (Traf), каже, що він створив "правильний контент у правильний час", і водночас йому допоміг популярний у YouTube технологічний оглядач Марк Браунлі.

Траф помітив, що люди почали активно ділитися скріншотами своїх нещодавно налаштованих домашніх екранів iPhone із кольоровими іконками та віджетами.

У той час, як користувачі смартфонів Android вже давно звикли до такої можливості, Apple раніше ніколи офіційно не дозволяла своїм користувачам самостійно змінювати іконки на iPhone.

Але після запуску iOS 14 у вересні користувачі виявили функцію, яка дозволила їм повністю переробити свої домашні екрани, змінивши піктограми додатків на ті, які їм подобаються.

Це надихнуло Трафа поділитися скріншотом власного мінімалістичного монохромного дизайну в Twitter. І він миттєво став хітом серед інших користувачів.

Автор фото, Traf Підпис до фото, Траф розробив мінімалістичний набір піктограм

"Люди одразу почали запитувати про значки на скріншоті. Тому я швидко зробив з них набір", - написав він у своєму блозі.

Якоїсь усталеної ціни на набори піктограм для iOS не існувало, і він вирішив продавати свої набори по 28 доларів.

Декому ціна видалася занадто високою, але багатьох людей вона цілком влаштувала.

"Коли я прокинувся на наступний день після виставлення своїх ікон на продаж, я знав, що вони матимуть успіх, оскільки я заробив кілька тисяч уві сні", - розповів він ВВС.

Продажі стрімко зросли після того, як іконки Трафа показав зірка YouTube Марк Браунлі, який має понад 12 мільйонів підписників на своєму каналі, де оглядає технологічні новинки.

Зараз Траф продав свої іконки понад 5 тисячам клієнтів і заробив понад 140 тисяч доларів.

Дизайнер, який мешкає у Сан-Франциско, назвав це "немислимим результатом".

Водночас він не радить тим, кого може надихнути його успіх, просто покладатися на популярні тренди.

"Якби я робив це виключно з метою заробити грошей, я впевнений, що це не спрацювало б так само добре, - пояснив він. - Продовжуйте працювати над тим, що вам подобається, діліться цим з усім світом, а інше нехай робить інтернет".