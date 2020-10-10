Рецепт ідеального гарбузового супу

Осінь - сезон гарбузів, а гарбузовий суп - одна з найкращих страв, яку можна приготувати з цього золотавого овоча.

Розігрійте в каструлі половину потрібної оливкової олії, додайте туди нарізані цибулю, моркву та часник. Також додайте лавровий лист та вершкове масло.

Протушкуйте овочі на середньому вогні близько 10 хвилин, доки вони не стануть м'якими.

Інгредієнти

Гарбуз середнього розміру - 850 г

Картоплина

Цибулина

Морква - 2 шт.

Часник - 2 зубчики

Лавровий лист

Вершкове масло - 25 г

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Вершки - 100 мл

Курячий чи овочевий бульйон - 1 літр

Гарбузове насіння - 3 ст. ложки

Сіль і чорний перець

Почистіть від насіння та поріжте невеликими шматками гарбуз і картоплину. Додайте до суміші та протушкуйте ще 2-3 хвилини. Тоді влийте бульйон, доведіть до кипіння і варіть на малому вогні близько 40 хвилин. Гарбуз має стати зовсім м'яким.

Дістаньте з супу лавровий лист та змішайте суп до однорідності за допомогою блендера.

Додайте вершки та ще трохи бульйону, якщо суп занадто густий. Заправте сіллю та перцем на свій смак.

На сковороді розігрійте решту оливкової олії, додайте гарбузове насіння та злегка обсмажте.

Викладіть суп у тарілки та прикрасьте вершками й насінням.