Рецепт пікантних запечених баклажанів

Баклажани в пряній медовій заправці чудово смакують разом з м'ясом чи іншими овочами.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Розріжте баклажан навпіл уздовж та зробіть кілька неглибоких поперечних розрізів м'якоті.

Інгредієнти

Баклажани - 2 шт.

Мед - 3 ст. ложки

Оливкова олія - 3 ст. ложки

Часник - 2 зубчики

Зелений гострий перець - 1 шт.

Кмин - 1 ч. ложка

Коріандр - 1 ч. ложка

Козячий сир - 200 г

Сіль та перець

Змішайте окремо мед, олію, подрібнений часник та перець, а також спеції.

Як слід змастіть баклажан маринадом та випікайте протягом 40 хвилин - до готовності. Баклажани повинні стати м'якими та золотистими.

Покладіть поверх половинок скибочки козячого сиру або будь-якого твердого сиру, який вам до вподоби. Поверніть страву в духовку на п'ять хвилин, щоб сир розтав.

Подавайте як гарнір до м'яса, овочів або як самостійну страву.