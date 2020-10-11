Рецепт пікантних запечених баклажанів

баклажани

Баклажани в пряній медовій заправці чудово смакують разом з м'ясом чи іншими овочами.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Розріжте баклажан навпіл уздовж та зробіть кілька неглибоких поперечних розрізів м'якоті.

Інгредієнти

  • Баклажани - 2 шт.
  • Мед - 3 ст. ложки
  • Оливкова олія - 3 ст. ложки
  • Часник - 2 зубчики
  • Зелений гострий перець - 1 шт.
  • Кмин - 1 ч. ложка
  • Коріандр - 1 ч. ложка
  • Козячий сир - 200 г
  • Сіль та перець

Змішайте окремо мед, олію, подрібнений часник та перець, а також спеції.

Як слід змастіть баклажан маринадом та випікайте протягом 40 хвилин - до готовності. Баклажани повинні стати м'якими та золотистими.

Покладіть поверх половинок скибочки козячого сиру або будь-якого твердого сиру, який вам до вподоби. Поверніть страву в духовку на п'ять хвилин, щоб сир розтав.

Подавайте як гарнір до м'яса, овочів або як самостійну страву.

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