Рецепт пікантних запечених баклажанів
Баклажани в пряній медовій заправці чудово смакують разом з м'ясом чи іншими овочами.
Розігрійте духовку до 200 градусів.
Розріжте баклажан навпіл уздовж та зробіть кілька неглибоких поперечних розрізів м'якоті.
Інгредієнти
- Баклажани - 2 шт.
- Мед - 3 ст. ложки
- Оливкова олія - 3 ст. ложки
- Часник - 2 зубчики
- Зелений гострий перець - 1 шт.
- Кмин - 1 ч. ложка
- Коріандр - 1 ч. ложка
- Козячий сир - 200 г
- Сіль та перець
Змішайте окремо мед, олію, подрібнений часник та перець, а також спеції.
Як слід змастіть баклажан маринадом та випікайте протягом 40 хвилин - до готовності. Баклажани повинні стати м'якими та золотистими.
Покладіть поверх половинок скибочки козячого сиру або будь-якого твердого сиру, який вам до вподоби. Поверніть страву в духовку на п'ять хвилин, щоб сир розтав.
Подавайте як гарнір до м'яса, овочів або як самостійну страву.