Рецепт маринованих грибів нашвидкуруч
Осінь цього року - справді грибна. Якщо ви вже їх насушили, тоді пропонуємо швидкий рецепт маринованих грибів. Приготовані за таким рецептом гриби можна їсти уже через декілька днів, а не чекати тижні чи місяці.
Цей рецепт однаково добре підходить і для маслюків, і білих грибів, і підосичників, і боровиків, і навіть печериць.
Інгредієнти:
- Гриби - 1 кг
- Цибуля - 1-2 шт.
- Вода - 2 склянки
- Оцет - 1 склянка
- Цукор 1 ч.л.
- Сіль - 1 ч.л.
- Духмяний перець горошком - 5 горошин
- Чорний перець горошком - 10 горошин
- Лавровий лист - 2 шт
- Мускатний горіх - щіпка
Гриби почистити, помити, порізати великими шматками та замочити у воді з 1 столовою ложкою солі. Залишити на 20 хвилин. Це допоможе краще очистити гриби. Після цього ще раз промити холодною водою, відцідити.
Цибулю порізати кружальцями, розкласти в чисті банки, у яких будете маринувати гриби.
Приготувати маринад. Для цього у воду з оцтом додати спеції, трішки прогріти, щоб розчинився цукор і сіль, всипати гриби. Прогріти до закипання, але не кип'ятити.
Розкласти у підготовлені банки з цибулею.
Закрити кришками. Після вистигання поставити в холодильник.
Через три дні мариновані гриби готові. Подавати з цибулею, збризнувши олією.