Рецепт маринованих грибів нашвидкуруч

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Осінь цього року - справді грибна. Якщо ви вже їх насушили, тоді пропонуємо швидкий рецепт маринованих грибів. Приготовані за таким рецептом гриби можна їсти уже через декілька днів, а не чекати тижні чи місяці.

Цей рецепт однаково добре підходить і для маслюків, і білих грибів, і підосичників, і боровиків, і навіть печериць.

Інгредієнти:

Гриби - 1 кг

Цибуля - 1-2 шт.

Вода - 2 склянки

Оцет - 1 склянка

Цукор 1 ч.л.

Сіль - 1 ч.л.

Духмяний перець горошком - 5 горошин

Чорний перець горошком - 10 горошин

Лавровий лист - 2 шт

Мускатний горіх - щіпка

Гриби почистити, помити, порізати великими шматками та замочити у воді з 1 столовою ложкою солі. Залишити на 20 хвилин. Це допоможе краще очистити гриби. Після цього ще раз промити холодною водою, відцідити.

Цибулю порізати кружальцями, розкласти в чисті банки, у яких будете маринувати гриби.

Приготувати маринад. Для цього у воду з оцтом додати спеції, трішки прогріти, щоб розчинився цукор і сіль, всипати гриби. Прогріти до закипання, але не кип'ятити.

Розкласти у підготовлені банки з цибулею.

Закрити кришками. Після вистигання поставити в холодильник.

Через три дні мариновані гриби готові. Подавати з цибулею, збризнувши олією.