Простий рецепт солодкого гарбузового пирога

гарбузовий пиріг

Домашній гарбузовий пиріг стане окрасою столу. Обирайте маленькі солодкі плоди, величезні гарбузи лишіть для Гелловіну.

Нагрійте духовку до температури 200 градусів. Можете купити готову основу з пісочного тіста діаметром 23 см та глибиною 4 см або приготуйте тісто самі та надайте йому потрібної форми й розміру у посудині для випікання.

Випікайте основу протягом 20 хвилин.

Інгредієнти

Для випічки:

  • Столове пісочне тісто - 400 г

Для гарбузової начинки:

  • М'якуш гарбуза - 450 г
  • Яйця - 2 шт.
  • Коричневий цукор - 75 г
  • Кориця - 1 ч. ложка
  • Тертий мускатний горіх - 1 ч. ложка
  • Духмяний перець - 0,5 ч. ложки
  • Мелена гвоздика - 0,5 ч. ложки
  • Вершки - 275 мл

Підготуйте начинку. Для цього викладіть очищені та нарізані шматки гарбуза на деко, застеліть зверху фольгою та випікайте протягом 20 хвилин.

Тоді витисніть зі шматків зайвий сік і відкладіть, щоб гарбуз охолонув. Подрібніть його в блендері.

Збийте у мисці яйця.

Змішайте в окремій посудині цукор, спеції, вершки та доведіть майже до кипіння, постійно помішуючи. Тоді влийте в суміш яйця, збийте ще раз, а тоді додайте гарбузове пюре і знову збийте.

Зменште температуру духовки до 180 градусів, влийте начинку в основу з пісочного тіста і випікайте пиріг 35-40 хвилин.

Подавайте пиріг на стіл теплим або охолодженим, можете прикрасити його вершковим кремом чи морозивом.

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