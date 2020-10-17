Простий рецепт солодкого гарбузового пирога

Домашній гарбузовий пиріг стане окрасою столу. Обирайте маленькі солодкі плоди, величезні гарбузи лишіть для Гелловіну.

Нагрійте духовку до температури 200 градусів. Можете купити готову основу з пісочного тіста діаметром 23 см та глибиною 4 см або приготуйте тісто самі та надайте йому потрібної форми й розміру у посудині для випікання.

Випікайте основу протягом 20 хвилин.

Інгредієнти

Для випічки:

Столове пісочне тісто - 400 г

Для гарбузової начинки:

М'якуш гарбуза - 450 г

Яйця - 2 шт.

Коричневий цукор - 75 г

Кориця - 1 ч. ложка

Тертий мускатний горіх - 1 ч. ложка

Духмяний перець - 0,5 ч. ложки

Мелена гвоздика - 0,5 ч. ложки

Вершки - 275 мл

Підготуйте начинку. Для цього викладіть очищені та нарізані шматки гарбуза на деко, застеліть зверху фольгою та випікайте протягом 20 хвилин.

Тоді витисніть зі шматків зайвий сік і відкладіть, щоб гарбуз охолонув. Подрібніть його в блендері.

Збийте у мисці яйця.

Змішайте в окремій посудині цукор, спеції, вершки та доведіть майже до кипіння, постійно помішуючи. Тоді влийте в суміш яйця, збийте ще раз, а тоді додайте гарбузове пюре і знову збийте.

Зменште температуру духовки до 180 градусів, влийте начинку в основу з пісочного тіста і випікайте пиріг 35-40 хвилин.

Подавайте пиріг на стіл теплим або охолодженим, можете прикрасити його вершковим кремом чи морозивом.