Рецепт вітамінного салату з гарбузом

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У непростий час, коли осінь змінює літо, нашому організму особливо потрібні вітаміни. Пам'ятайте не лише про фрукти, але й про овочі.

Пропонуємо простий рецепт вітамінного салату з сезонними овочами. Запечені овочі зберігають більшість своїх корисних речовин.

Інгредієнти:

Буряк - 100 г

Морква - 100 г

Гарбуз - 100 г

Цибуля червона - 100 г

Олія оливкова або соняшникова - 1 ст. л.

Сік лимона - 1 ч. л.

Сіль, перець - до смаку

Насіння соняшника - 1 ч. л.

Насіння гарбуза - 1 ч. л.

Овочі почистьте, поріжте на великі шматки і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

Полийте олією і поставте запікатися на 25 хвилин. Духовку попередньо розігрійте до 180 градусів.

Дістаньте овочі з духовки. Дайте їм охолонути, викладіть на тарілку, збризніть лимонним соком, посоліть, поперчіть.

Посипте гарбузовим і соняшниковим насінням. За бажанням можете додати кунжут або інші улюблені зернята.