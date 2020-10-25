Рецепт вітамінного салату з гарбузом
У непростий час, коли осінь змінює літо, нашому організму особливо потрібні вітаміни. Пам'ятайте не лише про фрукти, але й про овочі.
Пропонуємо простий рецепт вітамінного салату з сезонними овочами. Запечені овочі зберігають більшість своїх корисних речовин.
Інгредієнти:
- Буряк - 100 г
- Морква - 100 г
- Гарбуз - 100 г
- Цибуля червона - 100 г
- Олія оливкова або соняшникова - 1 ст. л.
- Сік лимона - 1 ч. л.
- Сіль, перець - до смаку
- Насіння соняшника - 1 ч. л.
- Насіння гарбуза - 1 ч. л.
Овочі почистьте, поріжте на великі шматки і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Полийте олією і поставте запікатися на 25 хвилин. Духовку попередньо розігрійте до 180 градусів.
Дістаньте овочі з духовки. Дайте їм охолонути, викладіть на тарілку, збризніть лимонним соком, посоліть, поперчіть.
Посипте гарбузовим і соняшниковим насінням. За бажанням можете додати кунжут або інші улюблені зернята.