Простий рецепт королівського штруделя з яблуками

Солодкий і пряний, цей штрудель смакує як справді королівська страва. Дотримуйтесь всіх рекомендацій, щоб тісто вкрилося чудовою хрумкою скоринкою.

Розігрійте духовку до 190 градусів. Вистеліть деко для випікання пергаментом.

Почистьте яблука від серцевини та шкірки, наріжте скибочками чи кубиками. Змішайте їх з корицею, лимонною цедрою й соком, цукром та родзинками.

Інгредієнти

Яблука: 1 кг

Мелена кориця - 1,5 ч. ложки

Цедра лимону

Лимонний сік - 2 ч. ложки

Цукрова пудра - 150 г

Родзинки - 75 г

Вершкове масло - 95 г

Білі панірувальні сухарі - 40 г

Готове тісто філло (заморожене тісто перед приготуванням слід розморозити) - 6 листів

У невеликій сковороді розтопіть 20 г вершкового масла, обсмажте панірувальні сухарі до золотисто-коричневого кольору, а потім додайте їх до яблучної суміші.

Розтопіть на сковороді масло, що залишилося. Викладіть на чистий рушник один лист філло, змастіть його маслом, покладіть зверху другий лист і також змастіть маслом. Робіть так, доки не використаєте всі листи тіста.

Викладіть начинку уздовж однієї сторони тіста приблизно на 2-3 см від краю. Скрутіть тісто, щоб начинка залишилась всередині, можете використовувати для скручування рушник, щоб не пошкодити тісто.

Защипніть кінці рулету, щоб начинка була щільно ізольована всередині та змастіть його зверху вершковим маслом.

Випікайте 40-45 хвилин, щоб штрудель став золотисто-коричневого кольору. Залиште охолоджуватися до кімнатної температури та прикрасьте цукровою пудрою.

Подавайте нарізаним з вершками, морозивом чи заварним кремом.