Рецепт неймовірного гарбузового кексу до Геловіна

Ідеальний десерт для вечірки на Геловін - гарбузовий кекс, який виглядає точнісінько як гарбуз. Щоб надати випічці правильної форми, використовуйте округлу форму для випікання діаметром 21 см з вертикальними смужками.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Щоб приготувати гарбузове пюре, почистьте невеликий гарбуз від шкірки та насіння, викладіть на деко і випікайте 45 хвилин, щоб він став м'яким. Тоді розімніть м'якуш виделкою та залиште охолоджуватись.

Інгредієнти

Для кексу

Цукор - 250 г

Гарбузове пюре - 300 г

Сидр або яблучний сік - 100 мл

Олія - 100 мл

Яйця - 2 шт.

Борошно - 250 г

Сіль - 0,5 ч. ложки

Розпушувач - 2 ч. ложки

Мелена кориця - 1 ч. ложка

Мелений імбир - 0,5 ч. ложки

Для декору

Вершкове масло - 75 г

Жирний вершковий сир - 200 г

Цукрова пудра - 100 г

Змішайте цукор, пюре, сидр та олію і збийте все це міксером. Тоді вбийте в суміш яйця.

В окрему миску просійте борошно, сіль, спеції та розпушувач, додайте туди суміш з гарбузом та вимішуйте кілька хвилин, доки тісто не стане гладким і густим.

Викладіть у змащену вершковим маслом форму половину тіста та випікайте його 30-35 хвилин до готовності.

Дайте кексу 5 хвилин постояти в формі, тоді обережно дістаньте його та залиште охолоджуватись.

Вимийте та висушіть форму, знову змастіть її маслом та викладіть туди другу половину тіста. Повторіть ту ж послідовність дій.

Приготуйте вершково-сирну глазур. Для цього дещо м'яке масло збийте міксером, тоді вбийте туди вершковий сир, а тоді додайте цукрову пудру.

Коли обидві половинки кексу як слід охолонуть, за потреби підрівняйте денце обох половинок так, щоб вони могли ідеально з'єднатись, повторивши форму гарбуза.

Нанесіть трохи глазурі на нижній корж, а тоді з'єднайте обидві половинки. Обрізки можете використати, щоб заповнити отвір всередині кексу.

Тоді щедро полийте кекс глазур'ю зверху, щоб вона красиво стекла по боках.