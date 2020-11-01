Простий рецепт картопляної запіканки з куркою і грибами
Вершкова консистенція грибів та картопляний гарнір - найбільш вдале поєднання, щоб завершити цьогорічний щедрий сезон грибів.
Розігрійте духовку до 200 градусів.
Скип'ятіть курячий бульйон, додайте туди очищені та нарізані гриби, лавровий лист і варіть до готовності.
Інгредієнти
- Очищені гриби - 300 г
- Сіль та перець
- Курячий бульйон - 500 мл
- Лавровий лист
- Картопля - 500 г
- Оливкова олія - 2 ч. ложки
- Вершкове масло - 20 г
- Цибуля - 2 шт.
- Курячі грудки - 2 шт.
- Борошно - 1 ст. ложка
Тим часом очистіть картоплю. Налийте підсоленої води у велику каструлю, щоб вона вкрила картоплю та варіть, доки та не стане дещо м'якою, але ще не буде до кінця готовою. Залиште картоплю охолоджуватись, а тоді наріжте її кружальцями.
Обсмажте у великій сковороді на оливковій олії нарізану цибулю. Тоді додайте нарізану курячу грудку, обсмажуйте її кілька хвилин. Потім додайте борошна, тушкуйте п'ять хвилин, приправте перцем та сіллю.
Влийте гриби та бульйон в сковороду з куркою, як слід перемішайте. Суміш викладіть у форму для випікання розміром 18 на 24 см.
Зверху викладіть скибочки картоплі, змастіть їх вершковим маслом.
Випікайте у духовці страву 35-40 хвилин, доки картопля не стане хрусткою і золотистою, а начинка не закипить.
Подавайте на стіл страву гарячою.