"Антон! Антон!" - як домашній папуга врятував від пожежі

Автор фото, AUSTRALIAN BROADCASTING CORP

Житель Австралії розповів, як домашній папуга вчасно розбудив його і так врятував від пожежі.

За словами Антона Нгуєна, він міцно спав, коли вогонь почав охоплювати його двоповерховий будинок у Брисбені, штат Квінсленд.

"Ерік, мій папуга, почав кричати, тому я прокинувся і відчув запах диму", - розповів власник птаха каналу ABC.

За словами Нгуєна, папуга постійно повторював "Антон! Антон!", аби розбудити його.

Прокинувшись, власник підвівся, відкрив двері та побачив полум'я. Після цього він схопив птаха і швидко побіг на вулицю.

Вже незабаром, коли о першій годині ночі на виклик прибули пожежники, вогнем була охоплена значна частина будинку.

Аби приборкати полум'я, чотири бригади вогнеборців витратили понад годину.

Власник будинку каже, що тікаючи з будинку, встиг забрати з собою лише папугу та сумку.

Він не отримав жодних пошкоджень, окрім нього в будинку ніхто не мешкав.

Рятувальники розповіли, що в будинку були детектори диму, але папузі вдалося розпізнати й повідомити про небезпеку раніше за них.

Причина загоряння поки що встановлюється.