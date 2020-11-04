"Антон! Антон!" - як домашній папуга врятував від пожежі
Житель Австралії розповів, як домашній папуга вчасно розбудив його і так врятував від пожежі.
За словами Антона Нгуєна, він міцно спав, коли вогонь почав охоплювати його двоповерховий будинок у Брисбені, штат Квінсленд.
"Ерік, мій папуга, почав кричати, тому я прокинувся і відчув запах диму", - розповів власник птаха каналу ABC.
За словами Нгуєна, папуга постійно повторював "Антон! Антон!", аби розбудити його.
Прокинувшись, власник підвівся, відкрив двері та побачив полум'я. Після цього він схопив птаха і швидко побіг на вулицю.
Вже незабаром, коли о першій годині ночі на виклик прибули пожежники, вогнем була охоплена значна частина будинку.
Аби приборкати полум'я, чотири бригади вогнеборців витратили понад годину.
Власник будинку каже, що тікаючи з будинку, встиг забрати з собою лише папугу та сумку.
Він не отримав жодних пошкоджень, окрім нього в будинку ніхто не мешкав.
Рятувальники розповіли, що в будинку були детектори диму, але папузі вдалося розпізнати й повідомити про небезпеку раніше за них.
Причина загоряння поки що встановлюється.