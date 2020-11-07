Надзвичайно простий рецепт запеченої качки з яблуками та апельсинами
Запечена качка з яблуками та апельсинами - розкішна святкова страва, яка стане справжньою окрасою вашого столу.
Тушку качки вимийте та висушіть рушником.
Змішайте оливкову олію, трави, сіль та перець, а також мед. Як слід натріть цією сумішшю качку зсередини та ззовні.
Інгредієнти
- Ціла тушка качки (краще обрати мускусну качку відому також як індокачку)
- Сіль та перець
- Оливкова олія - 100 г
- Духмяні трави - 1 ст. ложка
- Мед - 1 ч. ложка
- Яблука - 2 шт.
- Апельсини - 2 шт.
- Картопля - 1 кг.
Почистьте та наріжте великими скибочками яблука та апельсини. Начиніть качку ними. Можете також збризнути качку зверху соком кількох скибочок апельсину.
Залиште качку на кілька годин, а краще на цілу ніч в холодильнику, щоб вона трохи промаринувалася.
Перед запіканням почистьте та поріжте дрібними шматками картоплю. Приправте її сіллю, травами та оливковою олією на свій смак.
Тоді покладіть картоплю та качку в рукав так, щоб качка лежала на картоплі.
Розігрійте духовку до 140 градусів та випікайте страву 3-4 години. Що старша качка, то довше її треба тримати в духовці.
У готової качки м'ясо легко відстає від кісток, у неї та картоплі з'являється золотава шкоринка.