Надзвичайно простий рецепт запеченої качки з яблуками та апельсинами

Запечена качка з яблуками та апельсинами - розкішна святкова страва, яка стане справжньою окрасою вашого столу.

Тушку качки вимийте та висушіть рушником.

Змішайте оливкову олію, трави, сіль та перець, а також мед. Як слід натріть цією сумішшю качку зсередини та ззовні.

Інгредієнти

Ціла тушка качки (краще обрати мускусну качку відому також як індокачку)

Сіль та перець

Оливкова олія - 100 г

Духмяні трави - 1 ст. ложка

Мед - 1 ч. ложка

Яблука - 2 шт.

Апельсини - 2 шт.

Картопля - 1 кг.

Почистьте та наріжте великими скибочками яблука та апельсини. Начиніть качку ними. Можете також збризнути качку зверху соком кількох скибочок апельсину.

Залиште качку на кілька годин, а краще на цілу ніч в холодильнику, щоб вона трохи промаринувалася.

Перед запіканням почистьте та поріжте дрібними шматками картоплю. Приправте її сіллю, травами та оливковою олією на свій смак.

Тоді покладіть картоплю та качку в рукав так, щоб качка лежала на картоплі.

Розігрійте духовку до 140 градусів та випікайте страву 3-4 години. Що старша качка, то довше її треба тримати в духовці.

У готової качки м'ясо легко відстає від кісток, у неї та картоплі з'являється золотава шкоринка.