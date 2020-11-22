Рецепт вишуканої картопляної запіканки з несподіваним інгредієнтом

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Картопляно-яблучна запіканка з сиром - вишукана і водночас надзвичайно проста страва.

Почистьте картоплю та яблука, наріжте їх тонкими кружальцями чи напів кружальцями. Приправте їх сіллю та перцем на свій смак.

Наріжте очищену цибулю пів кільцями та підсмажте її до золотистого кольору. Додайте подрібнений часник та пів склянки вина. Тушкуйте на середньому вогні, доки рідина не випарується.

Інгредієнти

Картопля - 1 кг

Яблуко - 1 шт.

Цибуля - 2 шт.

Часник - 3-4 зубчики

Біле сухе вино - 0,5 склянки

Вершки - 0,5 л

Сир (моцарела, дорблю чи будь-який м'який сир на ваш смак) - 100-150 г

Сіль та перець

Додайте цибулю до картоплі з яблуками. Перемішайте та викладіть у форму для випікання.

Влийте в форму вершки і посипте подрібненим сиром.

Накрийте форму фольгою та випікайте в духовці при температурі 150 градусів годину. Тоді зніміть фольгу та випікайте ще 20 хвилин, щоб з'явилася золотава скоринка.