Викрадені книги Галілео та Ньютона знайшли у румунському селі

Автор фото, MET POLICE Підпис до фото, Знайшли усі книги, крім чотирьох

Поліції вдалося повернути викрадені чотири роки тому рідкісні книги, серед яких твори Галілея та Ньютона.

Книги вартістю приблизно 3,3 млн доларів США викрали зі складу у британському місті Фелтем, Західний Лондон, під час "висококваліфікованого злочину".

Двоє членів організованої злочинної групи спустилися з даху, проникли до приміщення та забрали книги.

Потім злочинці перевезли рідкісні видання до Румунії.

У жовтні 12 чоловіків ув'язнили за низку крадіжок.

Серед їхніх злочинів було викрадення з центру розмитнення Frontier Forwarding у Фелтемі. А з-поміж "трофеїв" - роботи, які мають "величезне культурне значення".

Автор фото, METROPOLITAN POLICE Підпис до фото, Книги ховали під підлогою

До викраденої, а згодом схованої колекції увійшли рідкісні видання Данте та ескізи іспанського художника Франциско де Гоя, а також твори Галілео Галілея та Ісаака Ньютона, що датуються XVI-XVII століттями.

Ці видання належали трьом торговцям книгами, двом італійським та одному німецькому. Їх знайшли захованими під будинком у румунському селі.

Детективам вдалося знайти усі, крім чотирьох з 240 книг.

Водночас 83 книги отримали пошкодження різного ступеня — від незначних до важких. Їх знищила вологість та цвіль, адже книги були заховані під бетонною підлогою.

У деяких книг пошкодилися палітурки через недбалий спосіб транспортування.

Автор фото, MET POLICE Підпис до фото, Книги, вартістю понад $40 тисяч, досі не знайшли

Власники віднайдених книг надзвичайно втішені знахідкою, на яку чекали близько чотирох років. Водночас, вони засмучені пошкодженнями, які отримали деякі рідкісні видання.