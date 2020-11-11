Викрадені книги Галілео та Ньютона знайшли у румунському селі
Поліції вдалося повернути викрадені чотири роки тому рідкісні книги, серед яких твори Галілея та Ньютона.
Книги вартістю приблизно 3,3 млн доларів США викрали зі складу у британському місті Фелтем, Західний Лондон, під час "висококваліфікованого злочину".
Двоє членів організованої злочинної групи спустилися з даху, проникли до приміщення та забрали книги.
Потім злочинці перевезли рідкісні видання до Румунії.
У жовтні 12 чоловіків ув'язнили за низку крадіжок.
Серед їхніх злочинів було викрадення з центру розмитнення Frontier Forwarding у Фелтемі. А з-поміж "трофеїв" - роботи, які мають "величезне культурне значення".
До викраденої, а згодом схованої колекції увійшли рідкісні видання Данте та ескізи іспанського художника Франциско де Гоя, а також твори Галілео Галілея та Ісаака Ньютона, що датуються XVI-XVII століттями.
Ці видання належали трьом торговцям книгами, двом італійським та одному німецькому. Їх знайшли захованими під будинком у румунському селі.
Детективам вдалося знайти усі, крім чотирьох з 240 книг.
Водночас 83 книги отримали пошкодження різного ступеня — від незначних до важких. Їх знищила вологість та цвіль, адже книги були заховані під бетонною підлогою.
У деяких книг пошкодилися палітурки через недбалий спосіб транспортування.
Власники віднайдених книг надзвичайно втішені знахідкою, на яку чекали близько чотирох років. Водночас, вони засмучені пошкодженнями, які отримали деякі рідкісні видання.