Біф Веллінгтон для особливої нагоди: найпростіший рецепт

Біф Веллінгтон - ідеальна страва для особливої вечері, а цей рецепт - найпростіший спосіб вразити ваших близьких, витративши мінімум зусиль.

Змастіть яловичину сіллю і перцем з усіх боків. Розігрійте олію та масло на сковороді, викладіть туди яловичину і злегка підсмажте до золотавої шкоринки з усіх боків, а тоді дістаньте зі сковороди і залиште вистигнути.

Інгредієнти

Філе яловичини: 1-1,5 кг

Оливкова олія - 1 ч. ложка

Вершкове масло - 15 г

Готові млинці, куплені в магазині - 4 шт.

Готове листкове тісто - 1 пластинка

Паштет з курячої печінки - 175 г

Яйце

Сіль і перець

Для грибної начинки

Вершкове масло - 55 г

Цибуля - 1 шт.

Гриби - 250 г

Вершки - 3 ст. ложки

Сіль та перець

Підготуйте грибну начинку. Для цього розтопіть на сковороді вершкове масло, додайте дрібно порізану цибулю, обсмажте її до золотистого кольору. Тоді додайте грубо нарізані гриби.

Тушкуйте їх, доки вся рідина не випарується, влийте вершки і приправте суміш. Протушкуйте, щоб соус загуснув, та залиште охолоджуватись.

Після цього розігрійте духовку до 230 градусів.

Розкачайте листкове тісто, щоб воно могло цілком загорнути вашу яловичину. Покладіть на тісто два млинці, щоб один частково заходив на інший. Змастіть тісто шаром печінкового паштету.

Візьміть м'ясо, зробіть повздовжній надріз на ¾ в глибину. Викладіть у порожнину грибну суміш. Тоді покладіть м'ясо надрізом поверх паштету накрийте яловичину двома млинцями, що лишилися.

Після цього загорніть яловичину тістом, защепніть його та покладіть на деко для випікання швом донизу. Змастіть рулет, що утворився, зверху збитим яйцем.

Випікайте 10 хвилин, потім зменште вогонь до 190 градусів та випікайте ще 20 хвилин, поки тісто не стане золотисто-коричневим.

Дайте м'ясу відпочити п'ять хвилин, перш ніж нарізати його товстими скибочками.