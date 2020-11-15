Рецепт чізкейка з гарбузом та вершками

Цей вершковий чізкейк замінює традиційний гарбузовий пиріг. Він легкий і водночас дуже смачний.

Нагрійте духовку до 170 градусів.

Перетріть печиво в дрібний порошок. Розтопіть масло на повільному вогні, вмішайте туди крихти та цедру лимона.

Інгредієнти

Галетне печиво - 225 г

Вершкове масло - 60 г

Лимон - сік і цедра

Гарбузове пюре (приготовлене на пару чи в духовці) - 340 г

Цукрова пудра - 225 г

Вершковий сир - 450 г

Мелена кориця - 1 ч. ложка

Тертий мускатний горіх - пів чайної ложки

Яйця - 4 шт.

Жирні вершки - 90 мл

Змастіть олією форму для випікання діаметром 25 см або вистеліть дно спеціальним папером. Утрамбуйте на дні та стінках форми суміш з крихт.

Змішайте вершковий сир, м'якуш гарбуза, цукор, корицю та мускатний горіх до однорідності. Збийте яйця і додайте у гарбузову суміш. Можете додати цукру на свій смак, якщо любите більш солодкі страви.

Викладіть суміш у форму і випікайте в духовці протягом 90 хвилин. Верхівка має стати твердою, а низ залишатися трохи м'яким.

Дістаньте чізкейк з духовки та дайте йому охолонути у формі. Тоді дістаньте його з форми та вистудіть в холодильнику.

Перед подачею збийте вершки з цукровою пудрою та лимонним соком. Подавайте чізкейк охолодженим та зі збитими вершками.