Простий рецепт апетитної солянки
У холодну пору ніщо не зігріє краще за ситну та гарячу солянку з копченим м'ясом та пікантним присмаком.
Викладіть у каструлю з водою м'ясо, доведіть до кипіння та тримайте на повільному вогні з закритою кришкою годину.
Наріжте дрібно цибулю, моркву та очищені від шкірки солоні огірки. Обсмажте на рослинній олії цибулю до золотистого кольору, а тоді додайте моркву та огірки.
Інгредієнти
- Свинина чи яловичина - 600 г
- Цибуля - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Солоні огірки в розсолі - 500 г
- Томатна паста - 3 ст. ложки
- Маслини - 60 г
- Копчена ковбаса - 70 г
- Копчена курка чи інше м'ясо - 70 г
- Цукор - 1 ст. ложка
- Лимон - 1 шт.
- Сіль та перець
Злегка протушкуйте суміш, тоді додайте 150 мл розсолу з огірків, цукор, томатну пасту, а також влийте трохи води. Тушкуйте заправку на маленькому вогні близько 5 хвилин.
Дістаньте з бульйону м'ясо, наріжте його невеликими шматочками та поверніть назад у каструлю. Додайте до бульйону заправку, доведіть до кипіння і зменште вогонь.
Тоді поріжте копчене м'ясо невеликими шматками та додайте до солянки разом з маслинами. Посоліть і поперчіть на свій смак та тримайте на вогні ще близько 5-10 хвилин.
Подавайте на стіл, прикрасивши скибочкою лимону.