Простий рецепт апетитної солянки

У холодну пору ніщо не зігріє краще за ситну та гарячу солянку з копченим м'ясом та пікантним присмаком.

Викладіть у каструлю з водою м'ясо, доведіть до кипіння та тримайте на повільному вогні з закритою кришкою годину.

Наріжте дрібно цибулю, моркву та очищені від шкірки солоні огірки. Обсмажте на рослинній олії цибулю до золотистого кольору, а тоді додайте моркву та огірки.

Інгредієнти

Свинина чи яловичина - 600 г

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Солоні огірки в розсолі - 500 г

Томатна паста - 3 ст. ложки

Маслини - 60 г

Копчена ковбаса - 70 г

Копчена курка чи інше м'ясо - 70 г

Цукор - 1 ст. ложка

Лимон - 1 шт.

Сіль та перець

Злегка протушкуйте суміш, тоді додайте 150 мл розсолу з огірків, цукор, томатну пасту, а також влийте трохи води. Тушкуйте заправку на маленькому вогні близько 5 хвилин.

Дістаньте з бульйону м'ясо, наріжте його невеликими шматочками та поверніть назад у каструлю. Додайте до бульйону заправку, доведіть до кипіння і зменште вогонь.

Тоді поріжте копчене м'ясо невеликими шматками та додайте до солянки разом з маслинами. Посоліть і поперчіть на свій смак та тримайте на вогні ще близько 5-10 хвилин.

Подавайте на стіл, прикрасивши скибочкою лимону.