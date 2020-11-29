Супершвидка піца з пармською шинкою

Цей швидкий рецепт піци може стати справжнім порятунком для заклопотаних господарів. Усю страву можна зробити менш ніж за пів години.

Розігрійте духовку до 220 градусів.

Змішайте борошно та сіль у великій мисці, додайте йогурт, перемішайте та замісіть, доки тісто не стане м'яким та еластичним.

Розкачайте з тіста круг діаметром 25 сантиметрів.

Інгредієнти

Борошно, що саме підіймається - 125 г

Дрібка солі

Грецький йогурт - 125 г

Напівтвердий сир - 125 г

Пармська шинка - 4 шматочки

Пучок свіжого базиліку

Оливкова олія - 1 ст. ложка

Для соусу

Консервовані томати - 150 г (можна замінити томатною пастою)

Пармезан - 25 г

Сіль та перець

Поставте на сильний вогонь велику антипригарну сковорідку та злегка підпечіть корж з обох боків по дві хвилини. Тісто має трохи підрум'янитися. Зніміть з вогню та залиште на деякий час.

Підготуйте томатний соус - змішайте подрібнені томати, натертий пармезан, сіль та перець.

Покладіть корж на деко, щедро змастіть основу томатним соусом. Поріжте тонкими скибочками напівтвердий сир та розкладіть по піці.

Випікайте в духовці 8-10 хвилин. Тісто має бути готовим, а сир зверху розплавитися.

Прикрасьте зверху шматочками пармської шинки, подрібненим базиліком та оливковою олією. Подавайте страву на стіл.