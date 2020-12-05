Рецепт ідеального штолена до Різдва

Традиційний різдвяний штолен - німецька страва, яка не терпить поспіху та порадує насиченим смаком на свята.

Ввечері напередодні випікання або за кілька годин підготуйте начинку. Для цього вимийте мигдаль та родзинки. Мигдаль можна подрібнити та злегка підсушити на сковороді для додаткового смаку.

Тоді викладіть родзинки і цукати в глибоку тарілку та залийте коньяком. Залиште на всю ніч чи на кілька годин, щоб сухофрукти увібрали в себе рідину. Також підготуйте терту лимонну цедру.

Інгредієнти

Цукор - пів склянки

Вершкове масло - 300 г

Ванільний цукор - 2 пакетики

Молоко - 300 мл

Дрібка солі

Дріжджі швидкої дії - 30 г

Цедра лимону

Родзинки - 500 г

Мигдаль -100 г

Цукати - 200 г

Коньяк - 125 мл

Цукрова пудра - пів склянки

Пшеничне борошно - 5 склянок

Беріться за тісто. Для цього викладіть у миску дріжджі, цукор, ванільний цукор, цедру, борошно та сіль. Додайте 200 г вершкового масла (воно має бути розігрітим та м'яким) та половину молока. Вимішайте тісто, додаючи поступово решту молока.

Викладіть тісто на присипану борошном поверхню та місіть його, доки воно не стане однорідним. Тоді вмішайте в нього цукати, родзинки та горіхи, накрийте харчовою плівкою і залиште на 1-2 години в теплому місці.

Тоді зробіть з тіста квадрат розміром приблизно 45 на 35 сантиметрів та змастіть його розтопленим маслом, а тоді згорніть рулетом.

Викладіть на деко пекарський папір, зверху покладіть штолен та дайте настоятись ще близько години. Тісто має піднятись.

Тим часом розігрійте духовку до 190 градусів. Випікайте 30 хвилин до золотистої скоринки зверху, а тоді накрийте фольгою та випікайте ще годину.

Підготуйте посудину, в якій штолен буде вистоюватись. Краще вистелити її фольгою. Покладіть туди готову випічку, щедро полийте розтопленим вершковим маслом та присипте цукровою пудрою, загорніть у фольгу. Можна також загорнути штолен рушником та скласти в пакет.

Залиште його в холоді на 2-3 тижні.

Подавайте як десерт.