Простий рецепт справжнього закарпатського бограча

Автор фото, УНІАН

Гарячий м'ясний бограч - чудова страва для всієї родини. Його приготування вимагає зовсім небагато зусиль, і ніхто не залишиться голодним.

Візьміть велику каструлю, наріжте сало та очищену цибулю. Обсмажте цибулю на салі до золотистого кольору. Всипте паприку, подрібнений часник та перемішайте.

Наріжте невеликими шматками м'ясо й ребра та викладіть до цибулі. Обсмажуйте кілька хвилин до скоринки, тоді влийте води до каструлі. Доведіть до кипіння, закрийте кришкою та залиште варитися на маленькому вогні 2,5 години.

Інгредієнти

Яловичина - 1 кг

Ребра свинячі (копчені) - 500 г

Сало з м'ясними прошарками - 50 г

Червоний болгарський перець - 2 шт.

Помідори - 60 г

Картопля - 1 кг

Цибуля - 4 шт.

Морква - 2 шт.

Часник - 4 зубчики

Гострий перець - 1 шт.

Паприка - 3 ст. ложки

Сіль та перець на свій смак

Свіжа петрушка та кріп

Для чипетке

Яйце

Борошно - 5 ст. ложок

Тим часом наріжте маленькими шматочками на свій смак очищену картоплю, моркву, томати, гіркий та солодкий перець.

Також підготуйте чипетке - домашнє тісто.

Для цього змішайте яйце і борошно, замісіть з нього невеличку кульку, розкачайте її в руках у довгу ковбаску та відщепніть маленькі шматочки десь 2 на 2 сантиметри. Розкладіть їх на поверхні, присипаній борошном, щоб вони підсохли.

Дістаньте кістки з бограча та додайте до нього овочі, а також ще води, якщо є потреба. Вода має вкрити суміш. Додайте, сіль, перець та спеції на свій смак.

Доведіть до кипіння, знову зробіть маленький вогонь та готуйте бограч ще 30 хвилин.

Наприкінці додайте чипетке, готуйте ще 5-10 хвилин. Прикрасьте страву зеленню та подавайте на стіл.