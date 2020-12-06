Простий рецепт справжнього закарпатського бограча
Гарячий м'ясний бограч - чудова страва для всієї родини. Його приготування вимагає зовсім небагато зусиль, і ніхто не залишиться голодним.
Візьміть велику каструлю, наріжте сало та очищену цибулю. Обсмажте цибулю на салі до золотистого кольору. Всипте паприку, подрібнений часник та перемішайте.
Наріжте невеликими шматками м'ясо й ребра та викладіть до цибулі. Обсмажуйте кілька хвилин до скоринки, тоді влийте води до каструлі. Доведіть до кипіння, закрийте кришкою та залиште варитися на маленькому вогні 2,5 години.
Інгредієнти
- Яловичина - 1 кг
- Ребра свинячі (копчені) - 500 г
- Сало з м'ясними прошарками - 50 г
- Червоний болгарський перець - 2 шт.
- Помідори - 60 г
- Картопля - 1 кг
- Цибуля - 4 шт.
- Морква - 2 шт.
- Часник - 4 зубчики
- Гострий перець - 1 шт.
- Паприка - 3 ст. ложки
- Сіль та перець на свій смак
- Свіжа петрушка та кріп
Для чипетке
- Яйце
- Борошно - 5 ст. ложок
Тим часом наріжте маленькими шматочками на свій смак очищену картоплю, моркву, томати, гіркий та солодкий перець.
Також підготуйте чипетке - домашнє тісто.
Для цього змішайте яйце і борошно, замісіть з нього невеличку кульку, розкачайте її в руках у довгу ковбаску та відщепніть маленькі шматочки десь 2 на 2 сантиметри. Розкладіть їх на поверхні, присипаній борошном, щоб вони підсохли.
Дістаньте кістки з бограча та додайте до нього овочі, а також ще води, якщо є потреба. Вода має вкрити суміш. Додайте, сіль, перець та спеції на свій смак.
Доведіть до кипіння, знову зробіть маленький вогонь та готуйте бограч ще 30 хвилин.
Наприкінці додайте чипетке, готуйте ще 5-10 хвилин. Прикрасьте страву зеленню та подавайте на стіл.