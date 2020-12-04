В Амазонії знайшли малюнки з гігантськими тваринами льодовикового періоду
Наскельне мистецтво, яке знайшли в тропічних лісах Амазонки, містить зображення найдавніших мешканців, які жили поряд з гігантськими істотами льодовикового періоду, стверджують дослідники.
За попередніми оцінками, зображення створили між 11 800 та 12 600 роками до нашої ери, наприкінці Останнього льодовикового періоду.
Тисячі малюнків знайшли у трьох печерах на північному краю колумбійської Амазонки.
Розкопки проводили у 2017 та 2018 роках, але про знахідки розповіли лише зараз.
На малюнках зображені вимерлі сьогодні тварини, такі як мастодонт, доісторичний родич слона, гігантські лінивці та коні льодовикового періоду, стверджують дослідники.
Тут також є малюнки з геометричними фігурами, людські постаті, відбитки рук та сцени полювання, а також змії та птахи.
Дослідники кажуть, що червоні малюнки, зроблені з використанням пігментів, отриманих з охри, становлять одну з найбільших колекцій наскельного мистецтва, коли-небудь знайдену в Південній Америці.
Дослідження проводили експерти Національного університету Колумбії, Університету Антіокія та Університету Великої Британії в Ексетері.
"Зображення показують, як люди жили б серед гігантських, нині вимерлих тварин, на яких вони полювали", - заявив Хосе Іріарте з Університету Ексетера.
Його колега Марк Робінсон переконаний, що зображення "дають яскравий та захопливий погляд" на життя найдавніших людей, які жили в західній Амазонії.
"Вони переїхали в регіон під час екстремальних кліматичних змін, що призвело до змін рослинного покриву та складу лісу. Амазонка перетворювалася на тропічний ліс, який ми маємо сьогодні", - сказав він.
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