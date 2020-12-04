В Амазонії знайшли малюнки з гігантськими тваринами льодовикового періоду

Автор фото, JOSÉ IRIARTE Підпис до фото, На цьому фрагменті малюнку зображено різних тварин і геометричні фігури

Наскельне мистецтво, яке знайшли в тропічних лісах Амазонки, містить зображення найдавніших мешканців, які жили поряд з гігантськими істотами льодовикового періоду, стверджують дослідники.

За попередніми оцінками, зображення створили між 11 800 та 12 600 роками до нашої ери, наприкінці Останнього льодовикового періоду.

Тисячі малюнків знайшли у трьох печерах на північному краю колумбійської Амазонки.

Автор фото, JOSÉ IRIARTE Підпис до фото, Дослідники вважають, що наскельне мистецтво зображає гігантського лінивця (а); мастодонта (b); верблюда (в); коней (d та e) і трипалого копитного з хоботом (f)

Розкопки проводили у 2017 та 2018 роках, але про знахідки розповіли лише зараз.

На малюнках зображені вимерлі сьогодні тварини, такі як мастодонт, доісторичний родич слона, гігантські лінивці та коні льодовикового періоду, стверджують дослідники.

Автор фото, JOSÉ IRIARTE Підпис до фото, На цих малюнках зображені змії, олені та великі птахи, а також геометричні фігури

Тут також є малюнки з геометричними фігурами, людські постаті, відбитки рук та сцени полювання, а також змії та птахи.

Дослідники кажуть, що червоні малюнки, зроблені з використанням пігментів, отриманих з охри, становлять одну з найбільших колекцій наскельного мистецтва, коли-небудь знайдену в Південній Америці.

Автор фото, JOSÉ IRIARTE Підпис до фото, Хосе Іріарте описує цей малюнок як зображення "черепахоподібних" чоловіків, які тримаються за руки

Дослідження проводили експерти Національного університету Колумбії, Університету Антіокія та Університету Великої Британії в Ексетері.

"Зображення показують, як люди жили б серед гігантських, нині вимерлих тварин, на яких вони полювали", - заявив Хосе Іріарте з Університету Ексетера.

Автор фото, JOSÉ IRIARTE Підпис до фото, Окрім зображень тварин на малюнках можна побачити різні ритуальні дії людей

Його колега Марк Робінсон переконаний, що зображення "дають яскравий та захопливий погляд" на життя найдавніших людей, які жили в західній Амазонії.

"Вони переїхали в регіон під час екстремальних кліматичних змін, що призвело до змін рослинного покриву та складу лісу. Амазонка перетворювалася на тропічний ліс, який ми маємо сьогодні", - сказав він.

Автор фото, JOSÉ IRIARTE