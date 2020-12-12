Рецепт калити до Андріївських вечорниць

Автор фото, УНІАН

Калита - корж, який випікали спеціально до вечорниць у день святого Андрія, який відзначають 13 грудня. Якщо ви плануєте влаштувати вечірку з ворожінням або ж просто хочете скуштувати традиційну випічку, без калити вам не обійтись.

На вечорницях калиту підвішують, а хлопці, які беруть участь у змаганнях, намагаються її вкусити.

Хороша калита має бути трохи жорсткуватою, щоб це завдання учасникам максимально ускладнити.

Інгредієнти

Пшеничне борошно — 3 склянки

Яйце - 1 шт.

Вода — 1,5-2 склянки

Сода — 1 ч. ложка

Олія соняшникова — 3 ст. ложки

Мак, перетертий із цукром — 0,5 склянки

Товчені горішки та жменя родзинок (не обов'язково)

Мед — 2 столові ложки.

Сіль

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Всипте борошно до миски, влийте теплої води, додайте яйце, сіль та соду, як слід перемішайте та залиште на пів години.

Після цього замісіть тісто. У готове тісто вмісіть мак з цукром, час від часу змащуйте олією.

Разом з маком можна додати родзинки та інші сухофрукти на ваш смак.

Змастіть круглу форму для випікання олією. Коли тісто стане однорідним, сформуйте з нього круглий корж по розміру вашої форми для випічки та зробіть всередині круглий отвір склянкою.

По краях можете вирізати зубчики для краси.

Змастіть корж медом та присипте товченими горішками.

Поставте калиту в духовку та випікайте 30-40 хвилин до готовності.