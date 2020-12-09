Леви у зоопарку захворіли на коронавірус. Як так сталось

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У левів легкі симптоми застуди

Чотирьом левам у зоопарку Барселони зробили тест на коронавірус. Він виявився позитивним.

Трьох самок - Залу, Німу, Ран Біг - та одного самця Кіумбе протестували після появи у них легких симптомів недуги.

Це другий відомий випадок, коли великі тварини з родини котячих заразилися коронавірусом.

У двох співробітників також виявили коронавірус, повідомили в зоопарку.

Як заразилися тварини, поки що не встановили. Ветеринари припускають, що вони могли контактувати з безсимптомним співробітником.

Зоозахисники зробили левам ПЛР-тест, такий самий, як роблять людям.

За попереднім повідомленнями, тварини мали симптоми хвороби верхніх дихальних шляхів. Більшість зникли, крім незначного кашлю та чхання.

Левів лікують протизапальними препаратами. Вони реагують добре.

Співробітники вже зв'язалися з колегами із зоопарку Бронксу в США, де у квітні зафіксували перший відомий випадок інфікування котячих. Тоді коронавірус виявили у чотирьох тигрів та трьох левів.

Усі тварини в зоопарку Бронксу повністю одужали.

Ризик зараження між тваринами зоопарку та відвідувачами є низьким через відсутність близького контакту. Адже відвідувачі та леви перебувають на відстані.