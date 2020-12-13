Рецепт справжнього йоркширського пудингу

Йоркширський пудинг - традиційний британський гарнір з кляру. Його подають до м'ясних та овочевих страв.

Вам знадобиться 12-лункова форма для булочок чи мафінів або велика форма для випікання.

Розігрійте духовку до 220 градусів.

Змішайте борошно і сіль разом у мисці, зробіть невелике заглиблення по центру, влийте туди яйця і трохи молока.

Збийте до однорідності, а потім поступово додайте молоко, що залишилося.

Інгредієнти

Пшеничне борошно - 100 г

Сіль - чверть ложки

Яйця - 3 шт.

Молоко - 225 мл

Соняшникова олія - 4 ст. ложки

Влийте по чайній ложці олії в кожне відділення 12-лункової форми або три столові ложки олії у велику форму.

Тримайте форму у духовці близько 5 хвилин, щоб олія стала гарячою.

Тоді влийте тісто рівними частинами у всі 12 лунок або ж вилийте все тісто у велику форму. Та якомога швидше поверніть в духову.

Випікайте тісто у малих формах 20-25 хвилин, а в одній великій - 35-40.

Тісто має стати золотистого кольору та добре піднятись.