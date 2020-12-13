Рецепт справжнього йоркширського пудингу
Йоркширський пудинг - традиційний британський гарнір з кляру. Його подають до м'ясних та овочевих страв.
Вам знадобиться 12-лункова форма для булочок чи мафінів або велика форма для випікання.
Розігрійте духовку до 220 градусів.
Змішайте борошно і сіль разом у мисці, зробіть невелике заглиблення по центру, влийте туди яйця і трохи молока.
Збийте до однорідності, а потім поступово додайте молоко, що залишилося.
Інгредієнти
- Пшеничне борошно - 100 г
- Сіль - чверть ложки
- Яйця - 3 шт.
- Молоко - 225 мл
- Соняшникова олія - 4 ст. ложки
Влийте по чайній ложці олії в кожне відділення 12-лункової форми або три столові ложки олії у велику форму.
Тримайте форму у духовці близько 5 хвилин, щоб олія стала гарячою.
Тоді влийте тісто рівними частинами у всі 12 лунок або ж вилийте все тісто у велику форму. Та якомога швидше поверніть в духову.
Випікайте тісто у малих формах 20-25 хвилин, а в одній великій - 35-40.
Тісто має стати золотистого кольору та добре піднятись.