Дуже простий рецепт імбирного печива

Цей простий рецепт чоловічків з печива стане у пригоді, якщо ви хочете покуховарити з дітьми, запастись різдвяними подарунками та прикрасами або просто посмакувати солодощами.

Просійте разом борошно, соду, імбир та корицю. Додайте вершкове масло (злегка розігрійте його, щоб воно було м'яким) та розітріть суміш, щоб вона нагадувала панірувальні сухарі. Тоді додайте туди також 170 грамів цукру.

Збийте решту цукру з яйцем. Додайте суміш до тіста та замісіть його, щоб воно стало однорідним.

Інгредієнти:

Борошно - 350 г

Сода - 1 ч. ложка

Мелений імбир - 2 ч. ложки

Мелена кориця - 1 ч. ложка

Вершкове масло - 125 г

Цукор - 300 г

Яйце

Прикраси

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Тоді загорніть тісто в плівку та залиште в холодильнику на 15 хвилин.

Тим часом розігрійте духовку до 180 градусів. Вистеліть дві форми для випікання спеціальним папером.

Розкачайте тісто, щоб воно було товщиною пів сантиметра. За допомогою різних формочок виріжте з тіста фігурки. Якщо плануєте підвішувати печиво, зробіть зверху отвір за допомогою зубочистки чи шпажки.

Випікайте 12-15 хвилин до легкого золотисто-коричневого кольору.

Залиште печиво вистигнути, а тоді прикрасьте його глазур'ю.