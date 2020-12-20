Швидке рагу з куркою та овочами
Ідеальна суміш спецій та ніжної курки у насиченому овочевому соусі робить це рагу одним з наших улюблених.
Очистіть курячі стегна від шкірки, покладіть їх у глибоку миску. Також почистіть та дрібно наріжте овочі.
Додайте до курки сіль, перець, подрібнений часник, цибулю, цукор та соєвий соус. Як слід змастіть курку, накрийте її плівкою та залиште маринуватись в холодильнику щонайменше на 30 хвилини або, якщо є можливість, на всю ніч.
Інгредієнти:
- Курячі стегна - 8 шт.
- Морська сіль - 1 ч. ложка
- Чорний перець - 1 ч. ложка
- Часник - 5 зубчиків
- Соєвий соус - 3 ст. ложки
- Цукор - 1 ст. ложка
- Болгарський червоний перець - 1 шт.
- Болгарський жовтий перець - 1 шт.
- Цибуля - 2 шт.
- Зелена цибуля - 2 гілочки
- Олія - 2 ст. ложки
- Борошно - 2 ст. ложки
- Томатна паста чи кетчуп - 2 ст. ложки
- Гострий перець - 1 шт. (якщо любите гостре)
Приступайте до приготування.
Для цього розігрійте олію на великій сковороді на середньому вогні, додайте курку та овочі. Обсмажуйте курку з двох боків близько 5 хвилин, щоб вона стала золотистою.
Тоді змішайте окремо 500 мл гарячої води та борошно до однорідності і влийте в сковороду. Додайте томатну пасту і гострий перець та добре перемішайте суміш.
Закрийте сковороду кришкою та тушкуйте не менше 30 хвилин, доки курка не стане м'якою.