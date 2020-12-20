Швидке рагу з куркою та овочами

Ідеальна суміш спецій та ніжної курки у насиченому овочевому соусі робить це рагу одним з наших улюблених.

Очистіть курячі стегна від шкірки, покладіть їх у глибоку миску. Також почистіть та дрібно наріжте овочі.

Додайте до курки сіль, перець, подрібнений часник, цибулю, цукор та соєвий соус. Як слід змастіть курку, накрийте її плівкою та залиште маринуватись в холодильнику щонайменше на 30 хвилини або, якщо є можливість, на всю ніч.

Інгредієнти:

Курячі стегна - 8 шт.

Морська сіль - 1 ч. ложка

Чорний перець - 1 ч. ложка

Часник - 5 зубчиків

Соєвий соус - 3 ст. ложки

Цукор - 1 ст. ложка

Болгарський червоний перець - 1 шт.

Болгарський жовтий перець - 1 шт.

Цибуля - 2 шт.

Зелена цибуля - 2 гілочки

Олія - 2 ст. ложки

Борошно - 2 ст. ложки

Томатна паста чи кетчуп - 2 ст. ложки

Гострий перець - 1 шт. (якщо любите гостре)

Приступайте до приготування.

Для цього розігрійте олію на великій сковороді на середньому вогні, додайте курку та овочі. Обсмажуйте курку з двох боків близько 5 хвилин, щоб вона стала золотистою.

Тоді змішайте окремо 500 мл гарячої води та борошно до однорідності і влийте в сковороду. Додайте томатну пасту і гострий перець та добре перемішайте суміш.

Закрийте сковороду кришкою та тушкуйте не менше 30 хвилин, доки курка не стане м'якою.