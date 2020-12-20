Швидке рагу з куркою та овочами

рагу

Ідеальна суміш спецій та ніжної курки у насиченому овочевому соусі робить це рагу одним з наших улюблених.

Очистіть курячі стегна від шкірки, покладіть їх у глибоку миску. Також почистіть та дрібно наріжте овочі.

Додайте до курки сіль, перець, подрібнений часник, цибулю, цукор та соєвий соус. Як слід змастіть курку, накрийте її плівкою та залиште маринуватись в холодильнику щонайменше на 30 хвилини або, якщо є можливість, на всю ніч.

Інгредієнти:

  • Курячі стегна - 8 шт.
  • Морська сіль - 1 ч. ложка
  • Чорний перець - 1 ч. ложка
  • Часник - 5 зубчиків
  • Соєвий соус - 3 ст. ложки
  • Цукор - 1 ст. ложка
  • Болгарський червоний перець - 1 шт.
  • Болгарський жовтий перець - 1 шт.
  • Цибуля - 2 шт.
  • Зелена цибуля - 2 гілочки
  • Олія - 2 ст. ложки
  • Борошно - 2 ст. ложки
  • Томатна паста чи кетчуп - 2 ст. ложки
  • Гострий перець - 1 шт. (якщо любите гостре)

Приступайте до приготування.

Для цього розігрійте олію на великій сковороді на середньому вогні, додайте курку та овочі. Обсмажуйте курку з двох боків близько 5 хвилин, щоб вона стала золотистою.

Тоді змішайте окремо 500 мл гарячої води та борошно до однорідності і влийте в сковороду. Додайте томатну пасту і гострий перець та добре перемішайте суміш.

Закрийте сковороду кришкою та тушкуйте не менше 30 хвилин, доки курка не стане м'якою.

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